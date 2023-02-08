Как принцесса в замке. Пятирешку в настоящем дворце продают за 150 млн рублей в Москве

Площадь квартиры — 214 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 700 тыс. рублей.
Квартира находится на четвертом этаже из 57 в ЖК «Триумф Палас». На протяжении 10 лет он носит статус лучших проектов на рынке премиального жилья Москвы. Его стиль объединяет идею возрождения стиля 50-х годов и лучшие традиции сталинских высоток.
Продавцы отмечают, что окна выходят в зеленый двор, вдали от суеты города.
В квартире есть просторная гостиная для отдыха и столовая совмещенная с кухней. Есть две полноценные спальни: для родителей и детей.
Отдельно оборудовали домашний кинотеатр — при желании его можно переделать под спальню. А также гардеробные комнаты и два санузла.
Квартиру отделали в светлых тонах и украсили яркими элементами интерьера: шкурами животных и ковром в виде флага США.
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