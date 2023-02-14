14 февраля
﻿
Недвижимость

Эстетика пурпура. Шикарную видовую квартиру продают за 13 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в фиолетовых тонах продают за 13 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Никитина, 40. Объявление размещено на «Авито».

Трехкомнатная квартира, 117,5 кв. м за 13 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 117,5 кв. м за 13 млн рублей
Авито

Площадь эстетичной трешки составляет 117,5 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется здесь не дешево — 110 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 14 этаже в кирпичном доме бизнес-класса. Выше — только технический этаж. С двух сторон квартиру окружают прекрасные виды — панорама Барнаула и пейзаж с Обью.

В квартире находятся огромная кухня-гостиная (48 кв м), большая лоджия, родительская спальня, детская комната, гардеробные, прачечная и ванная комната.

В дизайне квартиры хозяева отдали предпочтения ярким цветам. Кухня-гостиная выполнена в белом цвете — на контрасте с ним включены пурпурные тона. Ванная выложена белой плиткой и черной мозаикой.

Детская комната оформлена в ярком зеленом с фото-обоями — на них изображены ромашки. Спальня родителей же выполнена в благородном синем цвете с позолотой.

Рядом с домом находятся школа № 1, стадион Динамо, храм Крестовоздвиженской общины. А также поблизости расположены кафе, рестораны и магазины.

В Москве изысканную четырешку в историческом особняке продают за 121 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость