Эстетика пурпура. Шикарную видовую квартиру продают за 13 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в фиолетовых тонах продают за 13 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Никитина, 40. Объявление размещено на «Авито».

Трехкомнатная квартира, 117,5 кв. м за 13 млн рублей

Площадь эстетичной трешки составляет 117,5 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется здесь не дешево — 110 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 14 этаже в кирпичном доме бизнес-класса. Выше — только технический этаж. С двух сторон квартиру окружают прекрасные виды — панорама Барнаула и пейзаж с Обью.

В квартире находятся огромная кухня-гостиная (48 кв м), большая лоджия, родительская спальня, детская комната, гардеробные, прачечная и ванная комната.

В дизайне квартиры хозяева отдали предпочтения ярким цветам. Кухня-гостиная выполнена в белом цвете — на контрасте с ним включены пурпурные тона. Ванная выложена белой плиткой и черной мозаикой.

Детская комната оформлена в ярком зеленом с фото-обоями — на них изображены ромашки. Спальня родителей же выполнена в благородном синем цвете с позолотой.

Рядом с домом находятся школа № 1, стадион Динамо, храм Крестовоздвиженской общины. А также поблизости расположены кафе, рестораны и магазины.

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