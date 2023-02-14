Эстетика пурпура. Шикарную видовую квартиру продают за 13 млн рублей в Барнауле

Площадь эстетичной трешки составляет 117,5 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется здесь не дешево — 110 тыс. рублей.
Квартира находится на предпоследнем, 14 этаже в кирпичном доме бизнес-класса. Выше — только технический этаж. С двух сторон квартиру окружают прекрасные виды — панорама Барнаула и пейзаж с Обью.
В квартире находятся огромная кухня-гостиная (48 кв м), большая лоджия, родительская спальня, детская комната, гардеробные, прачечная и ванная комната.
В дизайне квартиры хозяева отдали предпочтения ярким цветам. Кухня-гостиная выполнена в белом цвете — на контрасте с ним включены пурпурные тона. Ванная выложена белой плиткой и черной мозаикой.
Детская комната оформлена в ярком зеленом с фото-обоями — на них изображены ромашки. Спальня родителей же выполнена в благородном синем цвете с позолотой.
Рядом с домом находятся школа № 1, стадион Динамо, храм Крестовоздвиженской общины. А также поблизости расположены кафе, рестораны и магазины.
В Москве изысканную четырешку в историческом особняке продают за 121 млн рублей.