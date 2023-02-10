10 февраля
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Недвижимость

Дух больницы. Трешку с советским ремонтом продают за 5 млн рублей в Барнауле

Трешку с весьма скудным ремонтом продают за 4,8 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Панфиловцев, 35. Объявление размещено на «Авито».

Трешку со скудным ремонтом продают за 5 млн рублей в Барнауле
Трешку со скудным ремонтом продают за 5 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь советской трешки составляет 65,9 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит почти 73 тыс. рублей.

Квартира находится на шестом этаже из девяти. Продавец отмечает, что соседи тихие и порядочные. С ними у хозяина общий тамбур.

Дизайн в квартире нельзя назвать современным. Он наталкивает на безрадостные ассоциации с советской больницей или общежитием. Стены на кухне и ванной отделали плиткой, причем не сильно стараясь выложить из нее узор. Другие комнаты обклеили светлыми обоями.

Из мебели хозяин оставляет только необходимое — стол, стулья, плиту с холодильником, два дивана и сантехнику. По желанию покупателя, продавец может все вывезти.

При этом владелец отмечает, что в квартире сделали качественный ремонт. Потолки и стены выровняли, поставили пластиковые окна — хотя спальню этим обделили. Если вы не фанат керамической плитки, то полы придется переделать.

Во дворе дома находятся лицей № 101, а также детсады № 188 и 219. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, продуктовые магазины.

Квартиру в похожем стиле продают на ул. Островского, 10 в Барнауле.

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