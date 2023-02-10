10 февраля
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Недвижимость

Изысканную четырешку в историческом особняке продают за 121 млн рублей в Москве

Четырехкомнатную квартиру в историческом особняке, которому уже 111 лет, продают за 121 млн рублей в Москве. Объявление размещено на «Авито».

Изысканную четырешку в историческом особняке продают за 121 млн рублей в Москве
Изысканную четырешку в историческом особняке продают за 121 млн рублей в Москве
Авито

Площадь четырешки составляет 173,6 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 697 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже из четырех в историческом особняке на улице Остоженка. Его построили в 1912 году по проекту архитектору Н.И. Жерикова, одного из выдающихся мастеров эпохи модерна.

В нашем веке дом реконструировали, придав ему надежность и сохранив первоначальный облик. Заменили перекрытия, электропроводку и систему водоснабжения. Ремонт проводили с учетом строгих европейских норм и стандартов.

Окна квартиры выходят на улицу Остоженка, Барыковский переулок и во двор.

В квартире есть уютная гостиная с интерьером из красного дерева, библиотекой и эко-камином. Поодаль находится кухня со столовой. Есть большая хозяйская спальня и две для гостей. При желании их можно переделать в кабинет или детские комнаты. А также две большие ванные комнаты с санузлами и один санузел для гостей.

В шаговой доступности от дома расположены Литературный музей Л. Н. Толстого, Галерея искусств З. Церетели, музей А. С. Пушкина. А также многочисленные кофейни, рестораны и магазины.

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