С фонтаном во дворе и лесом под окном. Дорогую трешку продают за 20,9 млн рублей в Барнауле

Площадь трешки составляет 138,7 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 150 тыс. рублей.
Квартира находится на последнем, восьмом этаже в жилищном комплексе бизнес-класса. Во дворе установили фонтан, а за территорией комплекса есть в лес. Там сделали детскую площадку и тропу здоровья. Здесь можно гулять и кататься на лыжах зимой.
На этаже находится всего три квартиры. По словам владельцев, их соседи — приятные люди.
В квартире сделали качественный ремонт. Оформили стены в светлых и розовых тонах, положили на пол ламинат и кафель, установили подсветку потолков.
В квартире есть просторная гостиная с домашним кинотеатром и библиотекой, кухня, спальня родителей и детская. А также ванная комната с джакузи, гардеробная и большая панорамная лоджия.
Центр города находится в 15 минутах езды. В пешей доступности — три детских сада, школа, развивающие кружки для детей.
В Москве пятирешку в настоящем дворце продают за 150 млн рублей.