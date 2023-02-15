15 февраля
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Недвижимость

С фонтаном во дворе и лесом под окном. Дорогую трешку продают за 20,9 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в шикарном доме с фонтаном во дворе и лесом под окном продают за 20,9 млн рублей в Барнауле. Она находится на Змеиногорском тракте, 102/19. Объявление размещено на «Авито».

Дорогую трешку продают за 20,9 млн рублей в Барнауле
Дорогую трешку продают за 20,9 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь трешки составляет 138,7 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 150 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, восьмом этаже в жилищном комплексе бизнес-класса. Во дворе установили фонтан, а за территорией комплекса есть в лес. Там сделали детскую площадку и тропу здоровья. Здесь можно гулять и кататься на лыжах зимой.

На этаже находится всего три квартиры. По словам владельцев, их соседи — приятные люди.

В квартире сделали качественный ремонт. Оформили стены в светлых и розовых тонах, положили на пол ламинат и кафель, установили подсветку потолков.

В квартире есть просторная гостиная с домашним кинотеатром и библиотекой, кухня, спальня родителей и детская. А также ванная комната с джакузи, гардеробная и большая панорамная лоджия.

Центр города находится в 15 минутах езды. В пешей доступности — три детских сада, школа, развивающие кружки для детей.

В Москве пятирешку в настоящем дворце продают за 150 млн рублей.

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