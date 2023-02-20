Роскошную пятирешку с представительными соседями продают за 20 млн рублей в Барнауле

Пятикомнатную квартиру в элитном доме продают за 20 млн рублей в Барнауле. Продавец подчеркивает, что она подойдет для состоятельных людей. Квартира находится на ул. Анатолия, 20. Объявление размещено на «Авито».

Пятикомнатная квартира, 193 кв. м за 20 млн рублей

Площадь такого дворца составляет 193 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 103,6 тыс. рублей.

Квартира находится на восьмом этаже из 11. Дом — кирпичный, его построили в 2000 году. Продавец подчеркивает, что качество строительства — лучше, чем в современных домах. В квартире хорошая шумоизоляция. А соседи — представительные люди, «ценящие уровень жизни».

В квартире выполнили качественный ремонт из дорогих материалов. Установили испанский кафель, французскую декоративную штукатурку, дубовый штучный паркет, который выложен орнаментом, и поставили арабскую сантехнику.

Квартира — двухуровневая. На первом этаже расположены прихожая, просторная гостиная с балконом, спальня и кухня с отдельными лоджиями и большой кабинет, который, при желании, можно переделать в столовую. А также гардеробная и ванная комната.

На второй этаж ведет широкая витая лестница. Здесь находятся две спальни, еще один санузел и библиотека.

Рядом с домом расположены стадион «Динамо», администрация, музей Банка России. А также множество продуктовых магазинов, кафе и ресторанов.

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