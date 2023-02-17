17 февраля
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Недвижимость

Небесную четырешку с большими окнами продают за 80 млн рублей в Москве

Четырехкомнатную квартиру на высоком этаже продают за 80 млн рублей в Москве. Она находится на Новочеремушкинской ул., 17. Объявление размещено на «Авито».

Небесную четырешку с большими окнами продают за 80 млн рублей в Москве
Небесную четырешку с большими окнами продают за 80 млн рублей в Москве
Авито

Площадь небесного замка — 107 кв. м. Один квадратный метр стоит здесь 747 тыс. рублей.

Квартира находится на 18 этаже из 20 в жилом комплексе бизнес-класса в Новых Черемушках. Его построили совсем недавно и сдали в 2020 году.

Владельцы сделали в квартире современный ремонт по авторскому проекту. Дизайн выбрали в стиле эко-шик. В нем сочетаются красота, комфорт и бережное отношение к природе. Интерьер и декор выполнены из экологичных материалов: дерево, камень.

Владельцы обставили комнаты дизайнерской мебелью и техникой ведущих брендов. Одна из стен выполнена полностью из стекла. Отсюда открывается красивый вид на столицу.

В квартире есть гостиная со вторым светом и зоной кухни, две спальни с собственными ванными, кабинет или дополнительная спальня, гардеробная, гостевой санузел, постирочная.

В Барнауле коттедж, построенный полностью из дерева, продают за 24 млн рублей.

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