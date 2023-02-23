23 февраля
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Недвижимость

Домик в деревне с волшебным садом продают за 7,2 млн рублей в Барнауле

Дом, словно с картинки, продают за 7,2 млн рублей в Барнауле. Он находится в поселке Борзовая Заимка на Ржевской улице. Объявление размещено на «Авито».

Дом, 87 кв. м за 7,2 млн рублей
Дом, 87 кв. м за 7,2 млн рублей
Авито

Площадь деревенского домика — 87 кв. м. Цена «жилого квадрата» — 82,7 тыс. рублей.

Дом стоит на участке в 10,5 соток. По словам хозяев, земля здесь плодородная, и участок засадили клубникой, малиной и яблонями. А также разбили красивый сад. Будущим владельцам оставляют две теплицы. Есть отдельная скважина для полива.

Комнаты в доме просторные. Есть просторный холл, две спальни, гостиная, совмещенная с кухней, широкая ванная комната. Дополнительно оборудован сухой подпол с большим погребом.

По желанию, дом можно сделать двухэтажным, если оборудовать мансардный этаж. Там есть две комнаты по 20 кв. м. Они требуют дополнительного ремонта. Есть выводы для отопления мансардного этажа.

На территории дома построили гараж под грузовой автомобиль и техническое помещение, которое можно использовать по своему усмотрению.

Отдельного внимания заслуживает баня. Она построена из соснового бруса, внутри обшита кедровой рейкой. Обустроена уютная веранда с мангалом и барбекю.

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