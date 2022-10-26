«Все получается задом наперед». Алтайские строители попросят губернатора, чтобы он развеял их туманные перспективы

Региональный Союз строителей подготовит для губернатора Алтайского края письмо с просьбой составить график проведения земельных торгов — вне зависимости от того, в какой форме собственности находятся участки. Это позволит застройщикам лучше составлять планы и притормозить сокращение объемов незавершенного строительства.

Сейчас застройщикам трудно формировать финансовые возможности для выкупа той или иной земли, потому что у них нет полной картины, когда и какие участки будут проходить торги, отметили на заседании Союза строителей края.

«Нужны плановые цифры ввода земли в эксплуатацию под строительство. Если этого не будет, то все останется на прежнем уровне, — говорит председатель союза Александр Мишустин. — Напишем письмо губернатору: дайте сегодня реальные графики. Какие земли какой структуре принадлежат и когда они пойдут на аукцион».

Также, по мнению членов союза, краю необходимы органы исполнительной власти, которые будут заниматься комплексным развитием территории, и организации, которая бы готовила на этих территориях инженерные сети.

Зинаида Герасимович,

генеральный директор компании «Барнаулкапстрой»:

Застройщики, чтобы сохранить бизнес, будут любые участки брать, но все равно какая-то информация о ней должна быть! А то все получается задом наперед: сетевики не могут включиться, потому что нет информации по земле, а мы не решаем вопрос, потому что нет инженерии. Раньше была структура, которая работала с этим — развалили.

Стройка. Строительство в Барнауле. Анна Зайкова.

По данным комитета по строительству и развитию Барнаула, объем ввода многоквартирного жилья на 25 октября составил 165,6 тыс. квадратных метров — 87,1% от планового значения. 6,8 тыс. квартир уже ввели в эксплуатацию.

Объем незавершенного строительства — 695,4 тыс. квадратных метров (это почти вдвое меньше, чем в 2018 году). Сокращение объемов «незавершенки», по прогнозам Александра Мишустина, приведут к обвалу ввода жилья. По его данным, в 2022 году выдано всего 19 разрешений на строительство — в три раза меньше, чем в 2018 году.

Также строители попросили заострить вопрос о брони для особо важных специалистов. Они сообщили, что, несмотря на подготовленные списки, некоторым ценным кадрам продолжают поступать повестки.