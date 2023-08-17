Один из последних деревянных домов на пр. Красноармейском в Барнауле могут превратить в магазин

Нечетная сторона пр. Красноармейский в Барнауле давно застроена высотками, офисными зданиями, торговыми центрами и госучреждениями. Частных домов здесь осталась буквально пара. И один из них может вскоре исчезнуть. Подробности — в материале altapress.ru.

Магазинное зодчество

Сегодня в Барнауле состоится заседание градостроительного совета. На нем, в частности, будет рассматриваться проект объекта розничной торговли по адресу: ул. Анатолия, 137а/пр. Красноармейский, 35. В настоящее время на этом месте располагается одноэтажный частный дом, обнесенный высоким деревянным забором.

По данным кадастровой карты, участок предназначен для эксплуатации жилого дома и размещения объектов розничной торговли — отдельно стоящих, встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных. То есть, теоретически, дом может сохраниться и обзавестись лишь пристройкой.

Дом на ул. Анатолия, 137а/пр. Красноармейский, 35. Максим Стрелковский.

Минус избушка

На практике же это маловероятно, поскольку и забор, и виднеющиеся из-за него элементы жилой постройки выглядят достаточно ветхими. Забор для доступа к объекту точно придется убирать.

Дом же может сохраниться лишь в результате реконструкции — если на его месте возникнет постройка, включающая как жилые, так и нежилые помещения.