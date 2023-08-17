17 августа
﻿
Дом и дача

Один из последних деревянных домов на пр. Красноармейском в Барнауле могут превратить в магазин

Нечетная сторона пр. Красноармейский в Барнауле давно застроена высотками, офисными зданиями, торговыми центрами и госучреждениями. Частных домов здесь осталась буквально пара. И один из них может вскоре исчезнуть. Подробности — в материале altapress.ru.

Дом на ул. Анатолия, 137а/пр. Красноармейский, 35.
Дом на ул. Анатолия, 137а/пр. Красноармейский, 35.
Максим Стрелковский.

Магазинное зодчество

Сегодня в Барнауле состоится заседание градостроительного совета. На нем, в частности, будет рассматриваться проект объекта розничной торговли по адресу: ул. Анатолия, 137а/пр. Красноармейский, 35. В настоящее время на этом месте располагается одноэтажный частный дом, обнесенный высоким деревянным забором.

По данным кадастровой карты, участок предназначен для эксплуатации жилого дома и размещения объектов розничной торговли — отдельно стоящих, встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных. То есть, теоретически, дом может сохраниться и обзавестись лишь пристройкой.

Дом на ул. Анатолия, 137а/пр. Красноармейский, 35.
Дом на ул. Анатолия, 137а/пр. Красноармейский, 35.
Максим Стрелковский.

Минус избушка

На практике же это маловероятно, поскольку и забор, и виднеющиеся из-за него элементы жилой постройки выглядят достаточно ветхими. Забор для доступа к объекту точно придется убирать.

Дом же может сохраниться лишь в результате реконструкции — если на его месте возникнет постройка, включающая как жилые, так и нежилые помещения.

Однако в повестке градсовета значится лишь объект розничной торговли, поэтому, с высокой вероятностью, очередной кусочек старого Барнаула вскоре бесследно растворится в неумолимо наступающем будущем.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость