21 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Дом и дача

Пионовый рай есть в Барнауле: зефир, «французы и японцы», свежесть лепестков. И altapress.ru сделал фотосвидетельства

Более ста (100) кустов пионов на участке — длительная история.

Пионы.
Пионы.
Предоставлено altapress.ru

Как рассказала Ирина Басова, любить эти роскошные цветы, научила ее селекционер пионов Клавдия Попова — из института садоводства им. Лисавенко. Женщины нет. А ее пионы — есть.

У Ирины на участке более сотни кустов пионов. Представляете, сколько сил надо вложить в любовь к этим зефирным (по пышности), свекольным (по цвету), иностранцам. Речь про «японцев» и «французов» 19 века. А они здесь роскошно цветут. С начала июня.

Как рассказала Ирина, пионы могут радовать садоводов от 60 до 100 лет. Ей об этом рассказала селекционер Клавдия Попова. Главное — удобрять, и убирать сорняки. Все вовремя только.

Пионы здесь цветут по очереди. Уже отцвели, которые обозначили лето. А сейчас много цветов на смену. Это замечательный пионовый рай.

И некоторые пахнут, как настоящие розы! Чайные.

Между тем в горах Алтая нашли необычный цветок.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость