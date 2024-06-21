Как рассказала Ирина Басова, любить эти роскошные цветы, научила ее селекционер пионов Клавдия Попова — из института садоводства им. Лисавенко. Женщины нет. А ее пионы — есть.

У Ирины на участке более сотни кустов пионов. Представляете, сколько сил надо вложить в любовь к этим зефирным (по пышности), свекольным (по цвету), иностранцам. Речь про «японцев» и «французов» 19 века. А они здесь роскошно цветут. С начала июня.

Как рассказала Ирина, пионы могут радовать садоводов от 60 до 100 лет. Ей об этом рассказала селекционер Клавдия Попова. Главное — удобрять, и убирать сорняки. Все вовремя только.

Пионы здесь цветут по очереди. Уже отцвели, которые обозначили лето. А сейчас много цветов на смену. Это замечательный пионовый рай.

И некоторые пахнут, как настоящие розы! Чайные.

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