В Барнауле сожгли тысячи садовых саженцев, незаконно ввезенных из Молдавии

В Барнауле сотрудники Россельхознадзора сожгли 2000 саженцев плодово-ягодных и декоративных культур, которые продавались возле ДК "Сибэнергомаш". Торговцы рекламировали свой товар в краевых СМИ, как посадочный материал из из известных питомников Омской и Томской областей. Однако на деле все оказалось не так, как утверждали продавцы.
Проверяющие от Россельхознадзора выяснили, что продажа саженцев велась без необходимых документов, включая фитосанитарные и сортовые. Представитель собственника товара в объяснительной сообщил, что посадочный материал ввезен из Молдавии в фургоне с регистрационными номерными Смоленской области.
Оказалось, что заявленные в рекламе известные сибирские питомники к этим саженцам не имеют никакого отношения.
Чиновники ведомства вместе с полицейскими 20 апреля изъяли у продавца незаконно ввезенную импортную подкарантинную продукцию. Были отобраны 2000 саженцев. Из них 600 кустов семечковых культур, 600 кустов косточковых, 600 ягодных, 200 саженцев декоративных культур.
Всё изъятое сожгли, а нарушителя привлекли к административной ответственности.
Как выбирать саженцы на рынке
В управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке саженцев на рынке:
- обязанность по подтверждению качества предлагаемых к реализации саженцев возложена на продавца;
- соответствие качества предлагаемых к продаже саженцев требованиям ГОСТа должно подтверждается сопроводительными документами;
- документами, подтверждающими качество саженцев, являются оригиналы сертификатов соответствия либо копии, заверенные оттиском печати и подписью должностного лица органа по сертификации, выдавшего оригинал сертификата;
- на одном из наружных саженцев в пучке или на всем пучке растений плодовых и ягодных культур должен быть прикреплен ярлык с указанием необходимой информации информации.
Какая информация должна быть на ярлыке:
- наименование культуры (ботаническое название культуры в соответствии с Госреестром);
- название сорта, категория, номер партии, число саженцев, растений в партии;
- происхождение семян (наименование и адрес организации, реализующей семена, и ее регистрационный номер);
- наименование и номер документа, удостоверяющего сортовые и посевные качества семян, обозначение стандарта;
- на ярлыке, где нанесена обязательная информация, не должно быть ложных сведений о сортовой принадлежности саженцев и их качестве.
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