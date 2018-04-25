В Барнауле сожгли тысячи садовых саженцев, незаконно ввезенных из Молдавии

В Барнауле сожгли 2 тысячи саженцев, незаконно ввезенных из Молдавии. Фото : предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА. В Барнауле сожгли 2 тысячи саженцев, незаконно ввезенных из Молдавии. Фото : предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА. В Барнауле сожгли 2 тысячи саженцев, незаконно ввезенных из Молдавии. Фото : предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА. В Барнауле сожгли 2 тысячи саженцев, незаконно ввезенных из Молдавии. Фото : предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА.

Проверяющие от Россельхознадзора выяснили, что продажа саженцев велась без необходимых документов, включая фитосанитарные и сортовые. Представитель собственника товара в объяснительной сообщил, что посадочный материал ввезен из Молдавии в фургоне с регистрационными номерными Смоленской области.

Оказалось, что заявленные в рекламе известные сибирские питомники к этим саженцам не имеют никакого отношения.

Чиновники ведомства вместе с полицейскими 20 апреля изъяли у продавца незаконно ввезенную импортную подкарантинную продукцию. Были отобраны 2000 саженцев. Из них 600 кустов семечковых культур, 600 кустов косточковых, 600 ягодных, 200 саженцев декоративных культур.

Всё изъятое сожгли, а нарушителя привлекли к административной ответственности.

Как выбирать саженцы на рынке

В управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке саженцев на рынке:

обязанность по подтверждению качества предлагаемых к реализации саженцев возложена на продавца;

соответствие качества предлагаемых к продаже саженцев требованиям ГОСТа должно подтверждается сопроводительными документами;

документами, подтверждающими качество саженцев, являются оригиналы сертификатов соответствия либо копии, заверенные оттиском печати и подписью должностного лица органа по сертификации, выдавшего оригинал сертификата;

на одном из наружных саженцев в пучке или на всем пучке растений плодовых и ягодных культур должен быть прикреплен ярлык с указанием необходимой информации информации.

Какая информация должна быть на ярлыке: