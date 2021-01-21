«Аистенок». Как детский сад стал одним из лучших проектов социального предпринимательства в Алтайском крае

Новая видеопрезентация победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» рассказывает о частном детском саде « Аистенок » в г. Белокуриха.

Проект дает возможность малоимущем семьям получать качественное и доступное дошкольное образование для своих детей. Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется поддержке детей с ограниченными возможности здоровья.

«Аистенок» стал победителем конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей».

Вырастут на благо родины

Детский сад «Аистенок», по мнению руководителя Веры Лампман, дарит детям уникальную обстановку — здесь заботливые няни и воспитатели делятся с ребятами своим опытом.

Вера признается: очень приятно осознавать, что «родители доверяют тебе самое дорогое — своих детей».

Вера Лампман,

социальный предприниматель , руководитель частного детского сада «Аистенок»:

— Очень важно понимать, что, когда ребята вырастут, многие будут работать на благо нашей страны, кто-то станет известным и знаменитым. Я буду знать, что в этом есть и наша заслуга, частичка моего сердца, которая была вложена в воспитание детей.

Аист — это новая жизнь

Название детского сада придумали довольно быстро, отмечает предпринимательница — это была первая ассоциация, которую вызывают дети. «Аист — это новая жизнь», считает Лампман.

Вера отмечает: образовательная модель детского сада «Аистенок» сформировалась за счет субсидирования из краевого и муниципального бюджетов. Данная модель позволяет социальному бизнесу оказывать образовательные услуги не только полным, но и малообеспеченным, а также многодетным семьям.

Больше о детском саде «Аистенок» вы можете узнать здесь: www.youtube.com

Справка о конкурсе

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В 2020 году победителями первого этапа стали 6 алтайских компаний — они будут представлять регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС).

Подробнее о критериях и статусе социального предприятия по ссылке.