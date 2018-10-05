Никто не захотел покупать единственный тепличный комбинат на Алтае

5 октября должны были пройти торги по продаже 100% акций тепличного комбината «Индустриальный». Однако за день до этого управление имущественных отношений края объявило, что претендентов, заявившихся на аукцион, нет. Ранее к объекту проявляла интерес «Сибирская генерирующая компания».

Как сообщал Фонд имущества Алтайского края, площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество «Индустриального», составляет 161,5 га, число работников — 740. На балансе предприятия значатся 67 зданий и 104 сооружения.

Начальная стоимость пакета акций составляла 1,3 млрд рублей.

Помидоры. Овощи. СС0

Почему решили продать «Индустриальный»

В марте 2018 года стало известно, что акции единственного тепличного комбината в Алтайском крае выставят на продажу. Людмила Сорокина, министр имущественных отношений региона, тогда рассказала, что в 2017 году на предприятии прошла независимая экспертиза. Она коснулась только бухгалтерских и финансовых аспектов.

Выяснилось, что с 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую потратило более 900 млн рублей. В результате производство овощей увеличилось в 1,7 раза, в том числе за счет увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.

Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле. Барнаульская сетевая компания.

Однако из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все позитивные изменения были по сути нивелированы.

Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, в 2017 году «Индустриальный» начал новую инвестиционную программу. Планировалось, что за три года модернизируют 9 га старых теплиц и построят 4 га новых. Стоимость работ составляла более 1 млрд рублей.

Часть работ предприятие выполнило. Однако дальнейшая реализация проекта оказалась под вопросом. В правительстве пришли к выводу, что «Индустриальному» попросту могут не выделить заемных средств из-за уже высокой закредитованности.

Что хотело «СГК»?

В марте 2018 года о своем интересе к тепличному производству сообщила «Сибирская генерирующая компания», которая владеет несколькими ТЭЦ в Алтайском крае. Она объяснила это возможностью оптимизации производства за счет использования дешевой тепловой энергии от барнаульской ТЭЦ-3.

Фактически на тепличный комбинат «Индустриальный» «СГК» уже зашла. В 2017 году стало известно: 3 га новых теплиц запитаны теплом от ТЭЦ-3. Ранее руководство «Индустриального» всячески продвигало идею энергонезависимости. Для этого к новым тепличным блокам встраивались автономные газовые котельные.

Теплицы предприятия «Индустриальное». Олег Богданов

Гендиректор «Индустриального» Иван Зырянов в тот момент не комментировал причины, побудившие его пойти на сотрудничество с «СГК». В свою очередь энергетики сообщали, что убеждали экономической выгодой.

Что будет дальше?

На ближайшее время тепличный комбинат «Индустриальный» останется в краевой собственности. Дальнейшую его судьбу будут решать региональный минсельхоз и управление имущественных отношений. Предприятие по-прежнему остается в прогнозном плане приватизации.