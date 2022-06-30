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Экономика

Акции «Газпрома» рухнули на 30%. Реакция фондового рынка

Акции компании «Газпром» в моменте упали на 30% после решения совета директоров о нецелесообразности выплаты дивидендов, свидетельствуют данные на сайте Investing.com.

"Газпром".
"Газпром".
t.me/gazprom

После решения совета директоров компании «Газпром» по нецелесообразности выплаты дивидендов за 2021 год ценные бумаги организации рухнули более чем на 20% после начала торгов.

На 10:56 мск они падали более чем на 30% и на минимуме торговались по 207,69 руб. Однако уже к 11:05 мск смогли немного отыграть падение до 223,7 руб. (-23,57%), пишет Газета.Ru.

Основные индексы российского фондового рынка на торгах 30 июня резко упали, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи к моменту написания материала теряет более 7%, индекс РТС — 6,25%, пишет Lenta.ru.

Ранее Siemens объяснил невозможность возврата «Газпрому» турбины.

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