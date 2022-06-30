Акции «Газпрома» рухнули на 30%. Реакция фондового рынка

После решения совета директоров компании «Газпром» по нецелесообразности выплаты дивидендов за 2021 год ценные бумаги организации рухнули более чем на 20% после начала торгов.
На 10:56 мск они падали более чем на 30% и на минимуме торговались по 207,69 руб. Однако уже к 11:05 мск смогли немного отыграть падение до 223,7 руб. (-23,57%), пишет Газета.Ru.
Основные индексы российского фондового рынка на торгах 30 июня резко упали, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи к моменту написания материала теряет более 7%, индекс РТС — 6,25%, пишет Lenta.ru.
Ранее Siemens объяснил невозможность возврата «Газпрому» турбины.