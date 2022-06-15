Siemens объяснил невозможность возврата «Газпрому» турбины

Немецкий концерн Siemens объяснил причину несвоевременного возвращения из ремонта одной из газовых турбин для трубопровода «Северный поток — 1».

Она кроется в санкциях, введенных Канадой против России, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на представителя Siemens Energy.

«Один двигатель в настоящее время проходит капитальный ремонт в Канаде. По техническим причинам капитальный ремонт этих газовых турбин может быть выполнен только на предприятии Siemens Energy в Монреале. В связи с введенными Канадой санкциями Siemens Energy в настоящее время не может поставлять заказчику отремонтированные газовые турбины», — заявил представитель компании.

По аналогичным причинам в Канаду не могут отправить вторую турбину, которой требуется техническое обслуживание. По словам представителя Siemens Energy, правительства Канады и ФРГ в курсе ситуации, пишет bfm.ru. Сейчас идет поиск «приемлемого решения» сложившейся ситуации.

Накануне «Газпром» заявил о том, что вынужден снизить прокачку газа по «Северному потоку» с плановых 167 млн кубометров до 100 млн кубометров в сутки.

Причина в том, что трубопровод может использовать только три газоперекачивающих агрегата в связи с несвоевременным их возвращением из ремонта немецкой компанией Siemens.

Ранее эксперт рассказал, когда с России снимут санкции.