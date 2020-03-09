Акции крупнейших российских компаний резко подешевели на мировых торгах

Примерно на 20−25% подешевели российские ценные бумаги 9 марта на Лондонской бирже. Падение мировой цены на нефть до 32 долларов за баррель очень негативно отразилось на привлекательности акций нефтяных и газовых компаний во всем мире.

По данным на середину дня 9 марта, по сообщениям РИА «Новости», акции «Роснефти» подешевели на 22,45%, «Лукойла» — на 24,38%, «Новатэка» — на 25,4%, «Газпрома» — на 18,07%, «Газпромнефти» — на 20,53%.

Негативные тенденции ощущают на себе и ведущие банки. Акции Сбербанка подешевели на 26,33%, ВТБ — на 18,45%, «Тинькофф Банка» — на 9,43%.

Также в числе пострадавших на обесценивании акций называются компании «Северсталь», НЛМК, «Магнит», Лента, АФК «Система» и другие.

Напомним, падение мировых цен на нефть спровоцировали неудачные переговоры в ОПЕК. 7 марта основные нефтедобывающие страны не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей.

Если стороны не приходят к соглашению, то с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива автоматически отменяются, что и вызвало падение цен.

Наиболее чувствительно на эти новости отреагировал валютный рынок. Рубль быстро обесценивался по биржевому курсу. 9 марта цена доллара составила 72,4 рубля, а евро — 82,2 рубля. Обе валюты повторили исторический максимум начала 2016 года.

К 12.00 по московскому времени стоимость доллара на рынке Forex достигла уже 75 рублей.