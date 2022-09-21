21 сентября
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Экономика

Акции обвалились на фондовом рынке России

На фоне новостной повестки отечественный фондовый рынок упал более чем на 10%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Инвестиции.
Инвестиции.
СС0

Акции «Аэрофлота» рухнули на 7,2%, Роснефти — на 10,3%. Кроме того, на 6,9% обвалились акции Сбербанка, на 11% — Лукойла, на 9,4% — «Яндекса».

Кроме того, на 11,2% упали акции VK, на 4% — «Норникеля», на 11,9% — Газпрома.

Для понижения было много поводов, считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ, нефть, введение пошлин на СПГ, повышение НДПИ — все это будет способствовать снижению свободных денежных потоков компаний нефтегазового сектора», — отмечает эксперт.

Накануне в Уголовный кодекс внесли поправки о госизмене и добровольной сдаче в плен, а также ввели понятие «мобилизация». Подробнее об этом — здесь.

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