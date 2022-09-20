«Мобилизация» и «военное положение»: в Госдуме разработали поправки в Уголовный кодекс. Подробности

Плен
За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков госизмены. За мародерство преступники — срок до 15 лет.
Приказы
За отказ выполнять приказы военного начальства во время ведения боевых действий или в условиях вооруженного конфликта, а также в случае отказа от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы от двух до трех лет.
Понятия
Поправки предполагают введение в России понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время».
20 сентября законопроект внесен на рассмотрение во втором чтении. На момент публикации новости находится на рассмотрении.
Песков и Кадыров
Ранее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать идею «самомобилизации».
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал соотечественников к «самомобилизации» и не ждать окончания СВО.
Призыв главы Чечни опубликован в его Telegram-канале.