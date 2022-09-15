17 сентября
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Политика

Кадыров призвал регионы начать «самомобилизацию» и не ждать окончания СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что губернаторы российских регионов должны помочь в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

Призыв главы Чечни опубликован в его Telegram-канале.

Россия является федеративным государством, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, указал Кадыров, пишет Газета.Ru.

По его мнению, одной из таких инициатив должна стать «самомобилизация» При этом не нужно ожидать объявления военного положения и отсиживаться до лучших времен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не планирует общаться с главой Чечни.

Кадыров намеревался выйти на руководство России, чтобы объяснить ситуацию на земле (на Украине).

Ускорение спецоперации на Украине обсудили Шойгу и Кадыров.

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