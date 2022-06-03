3 июня
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Жизнь

Ускорение спецоперации на Украине обсудили Шойгу и Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что определены новые меры для повышения эффективности специальной военной операции на Украине и ее ускорения. Это он обсуждал с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров.
Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров.
t.me/RKadyrov_95

Встреча была «очень плодотворная», написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — заявил глава Чечни.

Также он уверен, что их дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим.

А о целях и задачах спецоперации ранее напомнил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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