Ускорение спецоперации на Украине обсудили Шойгу и Кадыров

Встреча была «очень плодотворная», написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — заявил глава Чечни.
Также он уверен, что их дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим.
А о целях и задачах спецоперации ранее напомнил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.