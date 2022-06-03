Дмитрий Медведев объяснил, почему на Украине идет спецоперация, а не война

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему Москва называет военные действия на Украине спецоперацией, а не войной. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС .

Это не война, потому что боевые действия ограничены по целям и уничтожаются только военные объекты.

Медведев напомнил, что президент Владимир Путин ранее объявлял эти цели: защита жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и уничтожение «милитаристской машины» и «денацификация» этих регионов.

Российские военные, утверждает Медведев, «стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам».

«Мы стараемся действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только Вооруженных сил Украины, и поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», — пояснил замглавы Совбеза.

А в ответ на специальную военную операцию страны НАТО во главе с США объявили России «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия», подытожил Медведев.

20 мая Владимир Путин упрекнул калининградского губернатора за ссылку на спецоперацию. Тот хотел объяснить военным действиями на Украине причины спада строительства в своем регионе.