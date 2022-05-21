Путин упрекнул калининградского губернатора за ссылку на спецоперацию

Президент России Владимир Путин 20 мая в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. При обсуждении спада строительства глава региона сослался на спецоперацию на Украине, но Путин сразу его в этом упрекнул.

Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля. Президент указал Алиханову на заметное сокращение в строительном секторе.

На это губернатор ответил, что «с учетом текущего момента, после начала специальной военной операции, временно нарушились логистические связи».

«Мы все-таки много закупали за рубежом и были ориентированы на транзит через территорию сопредельных государств. Нам понадобилось время для того, чтобы адаптировать поставки к новым реалиям», — сказал он.

Путин сразу заявил: «Но на эту нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае».

И добавил, что спад стройки в регионе был еще в 2020—2021 годах, «поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем».

«Эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — заключил глава государства.



Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает, куда ведет свою страну, его поддерживают все поколения.