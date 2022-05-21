21 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин упрекнул калининградского губернатора за ссылку на спецоперацию

Президент России Владимир Путин 20 мая в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. При обсуждении спада строительства глава региона сослался на спецоперацию на Украине, но Путин сразу его в этом упрекнул.

Владимир Путин и Антон Алиханов.
Владимир Путин и Антон Алиханов.
kremlin.ru

Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля. Президент указал Алиханову на заметное сокращение в строительном секторе.

На это губернатор ответил, что «с учетом текущего момента, после начала специальной военной операции, временно нарушились логистические связи».

«Мы все-таки много закупали за рубежом и были ориентированы на транзит через территорию сопредельных государств. Нам понадобилось время для того, чтобы адаптировать поставки к новым реалиям», — сказал он.

Путин сразу заявил: «Но на эту нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае».

И добавил, что спад стройки в регионе был еще в 2020—2021 годах, «поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем».

«Эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — заключил глава государства.


Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает, куда ведет свою страну, его поддерживают все поколения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость