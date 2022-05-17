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Политика

Путин знает, куда ведет Россию, заявил пресс-секретарь президента

Президент России Владимир Путин знает, куда ведет свою страну, его поддерживают все поколения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание»,, передает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Сайт президента РФ

Сейчас Россия переживает сложные, ответственные времена, отметил Песков.

На протяжении многих десятилетий страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась пережить кризис.

По словам Пескова, Россия становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты, пишет Lenta.ru.

«Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим и добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента — его поддерживает вся страна», — сказал представитель Кремля.

На просветительском марафоне пресс-секретарь президента РФ объявил США враждебным России государством.

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