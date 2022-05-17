Путин знает, куда ведет Россию, заявил пресс-секретарь президента

Сейчас Россия переживает сложные, ответственные времена, отметил Песков.

На протяжении многих десятилетий страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась пережить кризис.

По словам Пескова, Россия становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты, пишет Lenta.ru.

«Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим и добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента — его поддерживает вся страна», — сказал представитель Кремля.