Александр Друзь о своей пенсии рассказал в стиле вопроса в «Что? Где? Когда?»

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь рассказал « Телепрограмме » о размере своей пенсии.

Знатоки Александр Друзь и Виктор Сиднев на передаче "Кто хочет стать миллионером?".

«На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее», — заявил знаток.

При этом размер пенсии Друзь не назвал. Однако известно, что Ханга получает 23 тыс. рублей — об этом она сообщила накануне.

Как отметила Ханга, этих денег на жизнь ей не хватило бы, если покупать дорогие вещи. А на пенсию Друзя, как уточнил сам Друзь, прожить в принципе «невозможно».

Следовательно, пенсия Друзя менее 23 тысяч и в пределах от «невозможно» до «не хватило бы».

Ранее размер пенсии назвал юморист Евгений Петросян. По его словам, он получает «20 с лишним тысяч рублей» и такой суммы ему хватает.

О своих пенсиях также рассказали телеведущая Регина Дубовицкая (16 тыс. рублей) и певец Юрий Лоза (12 тысяч).