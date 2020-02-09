Все как у людей: Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии

Также артист отметил, что ранее ему полагалось девять тысяч рублей.
Юрий Лоза пояснил, что живет за счет гонораров за песни и тексты, а также «авторских» за статьи. Кроме того, композитор участвует в различных проектах. Поэтому ему не выплачивают надбавки. Хотя недавно, рассказал артист, ему доплатили 900 рублей «из-за какого-то перерасчета».
Ранее, пишет «РИА Новости», о своих пенсиях рассказали телеведущие Елена Ханга (23 тысячи рублей), Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей), а также юморист Евгений Петросян («20 с лишним»).
В январе миллиардер Араз Агаларов раскритиковал размер пенсий и зарплат в России.