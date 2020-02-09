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Жизнь

Все как у людей: Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии

У Юрия Лозы «базовая» пенсия, которая составляет 12 тысяч рублей. Об этом певец и композитор рассказал изданию «Вечерняя Москва».

Юрий Лоза.
Юрий Лоза.
из открытых источников в интернете

Также артист отметил, что ранее ему полагалось девять тысяч рублей.

Юрий Лоза пояснил, что живет за счет гонораров за песни и тексты, а также «авторских» за статьи. Кроме того, композитор участвует в различных проектах. Поэтому ему не выплачивают надбавки. Хотя недавно, рассказал артист, ему доплатили 900 рублей «из-за какого-то перерасчета».

Ранее, пишет «РИА Новости», о своих пенсиях рассказали телеведущие Елена Ханга (23 тысячи рублей), Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей), а также юморист Евгений Петросян («20 с лишним»).

В январе миллиардер Араз Агаларов раскритиковал размер пенсий и зарплат в России.

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