Все как у людей: Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии

У Юрия Лозы «базовая» пенсия, которая составляет 12 тысяч рублей. Об этом певец и композитор рассказал изданию « Вечерняя Москва ».

Также артист отметил, что ранее ему полагалось девять тысяч рублей.

Юрий Лоза пояснил, что живет за счет гонораров за песни и тексты, а также «авторских» за статьи. Кроме того, композитор участвует в различных проектах. Поэтому ему не выплачивают надбавки. Хотя недавно, рассказал артист, ему доплатили 900 рублей «из-за какого-то перерасчета».

Ранее, пишет «РИА Новости», о своих пенсиях рассказали телеведущие Елена Ханга (23 тысячи рублей), Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей), а также юморист Евгений Петросян («20 с лишним»).

В январе миллиардер Араз Агаларов раскритиковал размер пенсий и зарплат в России.