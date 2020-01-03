Миллиардер раскритиковал размер пенсий и зарплат в России

Араз Агаларов, президент Crocus Group заявил, что у россиян низкие зарплаты и пенсии. По его мнению, все это не способствует увеличению ВВП. Слова бизнесмена приводит Forebs.

«Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения в принципе невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — сообщил бизнесмен.

Он также отметил, что без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что товар просто будет некому продавать.

Араз Агаларов сообщил и о плюсах сегодняшней ситуации. По его словам, растет собираемость налогов, однако при этом само налоговое бремя достаточно высокое.

«И чем раньше на это обратят внимание — на то, что налоговую нагрузку надо снижать, — тем лучше будут результаты», сказал бизнесмен.

Кто такой Араз Агаларов

Араз Агаларов — президент холдинга Crocus Group, специализирующегося на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости. По данным на 2019 год, его капитал составляет 1,9 млрд долларов. Бизнесмен находится на 52 месте в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019», отмечает ura.news.