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Жизнь

Миллиардер раскритиковал размер пенсий и зарплат в России

Араз Агаларов, президент Crocus Group заявил, что у россиян низкие зарплаты и пенсии. По его мнению, все это не способствует увеличению ВВП. Слова бизнесмена приводит Forebs.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

«Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения в принципе невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — сообщил бизнесмен.

Он также отметил, что без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что товар просто будет некому продавать.

Араз Агаларов сообщил и о плюсах сегодняшней ситуации. По его словам, растет собираемость налогов, однако при этом само налоговое бремя достаточно высокое.

«И чем раньше на это обратят внимание — на то, что налоговую нагрузку надо снижать, — тем лучше будут результаты», сказал бизнесмен.

Кто такой Араз Агаларов

Араз Агаларов — президент холдинга Crocus Group, специализирующегося на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости. По данным на 2019 год, его капитал составляет 1,9 млрд долларов. Бизнесмен находится на 52 месте в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019», отмечает ura.news.

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