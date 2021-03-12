Александр Карлин высоко оценил спецпрограмму по уничтожению бедности в Алтайском крае

Сенаторы Совфеда приезжали в Алтайский край 11 марта, чтобы оценить реализацию индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития, которую разработали специально для «отстающего» в этом плане региона. Среди прибывших на Алтай был и бывший губернатор региона Александр Карлин.

На совещании с сенаторами в Алтайском крае.

Весь день в Барнауле работали первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров и члены этого комитета Юрий Важенин и Александр Пронюшкин, зампредседателя комитета по конституционному законодательству Александр Карлин, член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин и Василий Иконников из комитета по бюджету.

Программа визита сенаторов очень схожа с тем маршрутом, который прошел в крае премьер-министр Михаил Мишустин: представители верхней палаты парламента познакомились с работой центра «Мой бизнес», Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения и предприятия «ЗИАС Машинери», а также побывали в школе № 137 Барнаула.

На совещании с сенаторами в Алтайском крае. altairegion22.ru

Завершилось все разговором с губернатором Виктором Томенко.

«По словам сенатора Александра Карлина, эффективность индивидуальной программы просматривается уже сегодня и в дальнейшем будет еще в большей степени нарастать за счет грамотного использования дополнительных ресурсов, предоставленных Алтайскому краю федеральным центром. Также сенатор отметил актуальность развития государственных институтов поддержки промышленных предприятий и предпринимателей — Фонда развития Алтайского края и Алтайского фонда микрозаймов», — передает слова сенатора официальный сайт края.

Томенко рассказал, сколько денег направили на развитие экономики, поддержку предпринимателей, инфраструктуру, снегоуборочную технику, строительство школ и так далее. Об этом же шла речь и на встрече главы региона с председателем правительства РФ.

В целом все сенаторы высоко оценили эффективность работы региональных властей над реализацией индивидуальной программы.

Федоров подчеркнул, что программа «хорошая и эффективная».