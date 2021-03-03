О чем просили премьера Мишустина во время визита на Алтай и каких «слонов и пряников» он пообещал

Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Алтайский край был недолгим, но продуктивным. На первую площадку — в барнаульскую школу № 53 — московские гости прибыли к обеду, завершился их вояж к семи вечера. За пять часов глава правительства успел провести несколько встреч и уехал, оставив у своих собеседников надежды на исполнение желаний.

Для общения на площадках, о которых altapress.ru смог получить информацию, премьер избрал доброжелательно-деловой стиль. Интересовался, чем помочь. Выслушивал просьбы и тут же давал обратную связь.

Отказа, надо сказать, с его стороны не было ни в чем. Но и просящие были, в общем, скромными и звезд с неба достать не просили. Неожиданностей — как во время визита предыдущего премьер-министра — не случилось. О чем были просьбы и что премьер пообещал исполнить — в материале altapress.ru.

Интернет в малокомплектную школу

Первым пунктом маршрута Михаила Мишустина, как уже рассказывал altapress.ru, была барнаульская школа № 53. А первым мероприятием — встреча с педагогами, причем не только с барнаульскими, но и сельскими.

Премьер предложил им рассказать, чего не хватает программе «Земский учитель», чтобы педагоги продолжали ехать в села и малые города.

Программа всем нравилась. Одна из ее участниц Юлия Скорых из школы села Большая Тихая (Солонешенского района) просто поинтересовалась, будет ли она продлена. Но — видимо, из скромности — ничего не попросила.

Михаил Мишустин в школе № 53. 2 марта 2021 года. Олег Богданов.

Тогда премьер, заранее посмотревший телесюжет об этой молодой учительнице «с романтикой в глазах», сам спросил, есть ли в ее школе интернет. А когда узнал, что нет, пообещал: скоро будет.

«Обещаю переговорить с министром цифрового развития, и мы обязательно сделаем, чтобы в вашей школе в ближайшее время был интернет», — сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, премьер заявил, что к концу года интернет появится вообще во всех школах страны. А на просьбу учителя Инги Тензиной из Чистоозерской школы сделать интернет в селах более качественным, сказал, что над этим в правительстве работают и постараются.

Ну, а программа «Земский учитель» обязательно будет продлена.

Учитель из Романовского района Вероника Вышиденко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Altapress.ru

Образовательные курсы для сельского педагога

Вероника Вышиденко, учитель из села Закладное Романовского района, сказала, что для развития образования необходимо повышение квалификации сельских учителей.

Михаил Мишустин ответил, что до 2024 года переподготовку и курсы повышения квалификации пройдет треть учителей страны. А для сельских педагогов больше подойдут дистанционные курсы.

Выяснилось, что в ближайшее время в крае появится центр повышения квалификации, который с сельскими учителями будет работать в первую очередь.

«Виктор Петрович, можно Веронику Владимировну записать туда на повышение квалификации первой?» — спросил премьер у губернатора края.

Виктор Томенко. Altairegion22.ru

Субсидии на новые школы в Барнауле

Губернатор края Виктор Томенко рассказал, что потребность в новых ученических местах остается, особенно в Барнауле. И вот сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы построить две школы (на 550 и 1100 мест) по концессионному соглашению.

Губернатор попросил включить Алтайский край в специальный проект Министерства просвещения, связанный со строительством школ на условиях государственно-частного партнерства. На такие проекты федеральный бюджет выделяет субсидии.

Михаил Мишустин ответил, что поддержит концессионное соглашение региона с «Внешэкономбанком» по реализации проекта строительства двух школ. «Министерство просвещения и Министерство финансов оформят все необходимые документы», — пообещал он.

Михаил Мишустин на АЗПИ. 2 марта 2021 года. Алексей Спесивцев.

Поддержка инновационного завода

Вторым пунктом маршрута премьера был завод прецизионных изделий. По предприятию его водил, естественно, сам гендиректор Виктор Герман.

И вот по ходу дела промышленник рассказал собеседнику, что завод тратит на НИОКР (опытно-конструкторские разработки) 200 млн рублей, но этого мало, чтобы обойти таких гигантов, как, скажем, Bosh. Хотя завод уже достиг больших успехов.

Мишустин объяснил ему, что есть три источника финансов. В частности, у завода есть возможность получить финансирование из Фонда промышленности РФ по особой федеральной программе — поддержке локализации компонентов.

На эту программу уже выделен 1 млрд рублей. И Мишустин сказал, что переговорит с министром промышленности (а министр Денис Мантуров был в зале), как помочь АЗПИ.

Михаил Мишустин на Алтайском заводе прецизионных изделий. 2 марта 2021 года. Екатерина Смолихина.

Бюджетные субсидии промышленникам

Татьяна Филидова, гендиректор Алтайского завода сельхозмашиностроения, попросила сохранить две программы господдержки.

Одна связана с субсидированием из бюджета стоимости сельхозтехники, другая — с компенсацией части затрат на транспортировку техники до покупателей. Премьер заверил, что субсидии будут сохранены: «Даже не сомневайтесь».

С просьбой сохранить льготный лизинг к премьеру обратился другой промышленник — Игорь Сурин, председатель совета директоров группы компаний «Русская кожа», построившей в Заринске кожевенный завод.

Премьер сообщил, что программа работает и будет работать.

Михаил Мишустин на Алтайском заводе прецизионных изделий. 2 марта 2021 года. Екатерина Смолихина.

Компенсация скидок на оборудование

С просьбой о поддержке обратился и еще один промышленник — Константин Денисенко, руководитель компании «ЗИАС Машинери». Он рассказал, что компания производит 3D-принтеры для печати песчаных форм — их потом использует литейное производство.

«Но высокая стоимость оборудования серьезно сдерживает спрос на эту продукцию», — сказал он.

Между тем, покупка такого оборудования помогла бы выйти литейной отрасли на новый, более современный уровень. Денисенко попросил включить принтеры в одну из программ господдержки — компенсации скидки.

Но, как выяснилось, промышленник просто не знал, что может воспользоваться другой программой — и это ему объяснил сначала Михаил Мишустин, а потом и Денис Мантуров.

Михаил Мишустин на АЗПИ. Алексей Леоненко.

«Подавайте на конкурсной основе свои заявки и вы получите такую поддержку», — пообещал Мантуров.

По итогам совещания Мишустин пообещал, что результатом совещания станет обсуждение дополнительных мер поддержки промышленности.

Уехал в Горный Алтай

Визит премьер-министра в Алтайский край занял немного времени — к вечеру он уехал. 3 марта, в свой день рождения (а ему исполняется 55 лет), Мишустин планировал поработать в Республике Алтай.