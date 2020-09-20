Алексей Кудрин заявил, что бюджет России попал в «кризисную вилку»

Бывший председатель Минфина пояснил смысл термина. Он заключается в том, что расходы бюджета из-за пандемии коронавируса растут, а доходы, наоборот, снижаются.
По словам Кудрина, ожидается, что в 2021 году доходы федерального бюджета составят 18,7 трлн рублей, а расходы — 21,4 трлн. Дефицит бюджета-2021 может составить достаточно существенные 2,7 трлн.
«Получится кризисная вилка: доходы упали, а расходы необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не упали еще сильнее. Поэтому в этом году прогнозируется дефицит бюджета порядка 4,5% ВВП (без учета переходящих остатков 2019-го), а на следующий год — около 2,4%, которые надо компенсировать. На 2022−2023 годы дефицит сохраняется в размере около 1%", — пояснил федеральный чиновник.
При этом Кудрин заверил россиян, что Фонд национального благосостояния (ФНБ), сформированный в тучные годы за счет нефтегазовых доходов, тратится пока весьма умеренно.
В августе для покрытия дефицита бюджета из главной кубышки достали 3,6 млрд рублей, а по итогам всего 2020 года эта сумма может составить примерно 350 млрд.
Алексей Кудрин,
председатель Счетной палаты РФ:
Более того, с учетом зачисления в ФНБ в начале 2020 года 3,3 трлн рублей, поступивших туда в прошлом году, получается, что в кризисный год, даже с учетом расходов, наши резервы увеличились почти на 3 трлн. В целом не оправдались звучавшие в марте—апреле опасения, связанные с ценами на нефть: с начала 2020 года средняя цена барреля Brent составила чуть более $ 40, то есть находится практически на уровне цены отсечения. Поэтому ФНБ почти и не тратился.