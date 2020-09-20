Алексей Кудрин заявил, что бюджет России попал в «кризисную вилку»

Председатеь Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в авторской колонке для сайта РБК пояснил, чем будет отличаться федеральный бюджет 2021 года. Он впервые упомянул такое понятие как «кризисная вилка».

Бывший председатель Минфина пояснил смысл термина. Он заключается в том, что расходы бюджета из-за пандемии коронавируса растут, а доходы, наоборот, снижаются.

По словам Кудрина, ожидается, что в 2021 году доходы федерального бюджета составят 18,7 трлн рублей, а расходы — 21,4 трлн. Дефицит бюджета-2021 может составить достаточно существенные 2,7 трлн.

«Получится кризисная вилка: доходы упали, а расходы необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не упали еще сильнее. Поэтому в этом году прогнозируется дефицит бюджета порядка 4,5% ВВП (без учета переходящих остатков 2019-го), а на следующий год — около 2,4%, которые надо компенсировать. На 2022−2023 годы дефицит сохраняется в размере около 1%", — пояснил федеральный чиновник.

При этом Кудрин заверил россиян, что Фонд национального благосостояния (ФНБ), сформированный в тучные годы за счет нефтегазовых доходов, тратится пока весьма умеренно.

В августе для покрытия дефицита бюджета из главной кубышки достали 3,6 млрд рублей, а по итогам всего 2020 года эта сумма может составить примерно 350 млрд.

Алексей Кудрин,

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