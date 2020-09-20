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Экономика

Алексей Кудрин заявил, что бюджет России попал в «кризисную вилку»

Председатеь Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в авторской колонке для сайта РБК пояснил, чем будет отличаться федеральный бюджет 2021 года. Он впервые упомянул такое понятие как «кризисная вилка».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

Бывший председатель Минфина пояснил смысл термина. Он заключается в том, что расходы бюджета из-за пандемии коронавируса растут, а доходы, наоборот, снижаются.

По словам Кудрина, ожидается, что в 2021 году доходы федерального бюджета составят 18,7 трлн рублей, а расходы — 21,4 трлн. Дефицит бюджета-2021 может составить достаточно существенные 2,7 трлн.

«Получится кризисная вилка: доходы упали, а расходы необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не упали еще сильнее. Поэтому в этом году прогнозируется дефицит бюджета порядка 4,5% ВВП (без учета переходящих остатков 2019-го), а на следующий год — около 2,4%, которые надо компенсировать. На 2022−2023 годы дефицит сохраняется в размере около 1%", — пояснил федеральный чиновник.

При этом Кудрин заверил россиян, что Фонд национального благосостояния (ФНБ), сформированный в тучные годы за счет нефтегазовых доходов, тратится пока весьма умеренно.

В августе для покрытия дефицита бюджета из главной кубышки достали 3,6 млрд рублей, а по итогам всего 2020 года эта сумма может составить примерно 350 млрд.

Алексей Кудрин,
председатель Счетной палаты РФ:

Более того, с учетом зачисления в ФНБ в начале 2020 года 3,3 трлн рублей, поступивших туда в прошлом году, получается, что в кризисный год, даже с учетом расходов, наши резервы увеличились почти на 3 трлн. В целом не оправдались звучавшие в марте—апреле опасения, связанные с ценами на нефть: с начала 2020 года средняя цена барреля Brent составила чуть более $ 40, то есть находится практически на уровне цены отсечения. Поэтому ФНБ почти и не тратился.

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