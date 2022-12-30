Алтай-Кокс проводит независимую оценку квалификации работников коксохимического производства

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) открыли в Заринске Центр оценки квалификаций (ЦОК) коксохимического производства. Центр станет местом проведения независимой оценки профессиональных знаний и навыков работников предприятия в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

— Национальная система квалификаций позволяет учитывать требования работодателей к квалификации работников. Это означает, что мы напрямую можем формировать высокий стандарт профессий на отраслевом уровне. Создание центра оценки квалификации на базе работодателя — это возможность использовать отраслевые инструменты оценки при решении корпоративных задач наращивания профессиональных компетенций персонала, — прокомментировал начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Вячеслав Моломин.

Чтобы подтвердить свою квалификацию на отраслевом уровне, сотрудники предприятий металлургии сдают профессиональный экзамен, который состоит из теоретического и практического этапов. В качестве экспертов по оценке квалификаций привлечены опытные специалисты Алтай-Кокса, аккредитованные в Совете по профессиональным квалификациям горно-металлургической отрасли. Для проведения экзамена Центр будет использовать собственные ресурсы производственной площадки и учебных классов, а также материально-технические возможности партнеров, в первую очередь, базовых учебных заведений.

Официальное открытие ЦОК на Алтай-Коксе приурочено к сдаче первых в стране профессиональных экзаменов по квалификации «Машинист коксовых машин по выталкиванию коксового пирога из камеры коксования» и первых в Алтайском крае экзаменов по квалификации «Дробильщик». Первые профессиональные экзамены на Алтай-Кокс сдавали сразу пять действующих работников предприятия, которые успешно подтвердили свою квалификацию по отраслевым требованиям.

Открытие центра оценки квалификации Алтай-Кокс. Фото: Алтай-Кокс.

По итогам оценки свидетельства о квалификации работников будут включены в общероссийский реестр сведений о квалификации. Такой документ действителен на территории всей страны. В будущем профессиональные экзамены в новом формате предстоит сдавать всем работникам ключевых технологических профессий в отрасли.

Для справки: Независимая оценка квалификации работников — ключевой элемент национальной системы квалификаций. Это новый формат профессиональной оценки, который позволяет работнику подтвердить квалификацию по отраслевым требованиям и получить свидетельство о квалификации общероссийского образца, действительного на территории всей страны. Группа НЛМК за 2020−2022 гг. на базе своих предприятий открыла четыре центра оценки квалификаций. Уникальная особенность организации независимой оценки квалификации в ЦОКах Группы НЛМК — проведение профессиональных экзаменов в условиях реального производства, на действующем оборудовании, и использование результатов оценки в целях выявления дефицитов навыков работников и реализации программ дообучения точечно под зоны роста, в том числе с дополнительной мотивацией за высокие результаты оценки.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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