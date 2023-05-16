Алтай отличился в рейтинге социально-экономического развития регионов за 2022 год

Один из регионов Сибири попал в десятку лидеров РФ по социально-экономическому развитию, и сразу два — в пятерку аутсайдеров. Речь о Красноярском крае, занявшем 10 место, а также Республиках Алтай и Тыва, оказавшихся на 82 и 83 строках соответственно.

Большой разброс

В рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ за 2022 год, подготовленном «РИА Новости», регионы Сибирского федерального округа разбросало друг от друга довольно далеко. Ряд из них попал на верхние строки, другим же похвастаться оказалось нечем.

Аутсайдерами округа традиционно стали национальные республики: Хакасия, Тыва и Алтай. Причем, если Хакасия заняла 65 место, то Алтай и Тыва по-прежнему находятся «на дне» рейтинга. Хуже их проявили себя только Калмыкия и Еврейская автономная область.

Жители Тывы скачут по дороге на празднике животноводов. gov.tuva.ru

Сибирский рейтинг

Места регионов СФО в общероссийском рейтинге:

Красноярский край — 10;

Кузбасс — 16;

Иркутская область — 18;

Новосибирская область — 23;

Омская область — 37;

Алтайский край — 40;

Томская область — 50;

Республика Хакасия — 65;

Республика Алтай — 82;

Республика Тыва — 83.

График, ручка, очки. Фото: freepik, автор pressfoto.

Динамика развития регионов Сибири

По сравнению с 2021 годом оба Алтая и Тыва остались на прежних позициях, Красноярский край опустился с девятого на 10 место, а Омская область — с 35-го на 37-е. Остальные регионы Сибири улучшили свои показатели.

Самый внушительный рывок совершила Хакасия, поднявшаяся сразу на восемь строк — с 73-го на 65-е место. На шесть пунктов поднялся Кузбасс — с 22-го на 16-е место, на три — Иркутская область, переместившаяся с 21-го на 18-е место. Новосибирская область поднялась на одну строку — с 24-го на 23 место.