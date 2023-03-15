Эксперты на Алтае спрогнозировали экономический рывок в России

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ РФ Андрей Клепач и главный редактор экономического журнала ВШЭ Евгений Гавриленков, выступая на XVI Зимней зерновой конференции в Белокурихе, дали свои прогнозы развития экономики России на 2023 год.

Падения и взлеты ВВП

«У нас беспрецедентная волна санкций. Но падение ВВП на 8−10%, ожидаемое многими в прошлом году, не состоялось, — сказал Андрей Клепач. — Как пройдет этот год для ВВП — пока не определено. Бюджет исходит из падения ВВП РФ на 0,9%. Moodis оценивает падение ВВП в 3%. МВФ всех порадовал: наша экономика может вырасти на 0,3%. Журнал „Эксперт“ сказал, что мы можем вырасти на 4−6% в год».

По словам Клепача, на самом деле, многое зависит от мировой экономики. МВФ ожидает роста экономики США на 1,2%. «Я думаю, что они не вырастут или даже упадут на 0,4%, — сказал эксперт. — Причин несколько. Главные: набухают проблемы на жилищном рынке, процентные ставки растут, перетягивание экономики из Европы — процесс длительный, но ресурсы у них есть».

Тяжелая ситуация в Еврозоне. МВФ предсказывает нулевой рост в Германии. Андрей Клепач прогнозируют падение ВВП в этой стране от 1,7 до 3%. На ситуацию повлияет то, что на следующий год запасать газ Европе будет сложнее. Сжиженный газ из США законтрактовал Китай. Поэтому газ в конце года, скорее всего, существенно подорожает, а с ним и нефть.

Андрей Клепач , главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ РФ. Пресс-служба Зерновой конференции.

В России рекордное торговое сальдо. В прошлом году добыча нефти в физических объемах выросла. Россия вывезла 240 млн тонн нефти, это очень много. Главные покупатели — Индия и Китай. Но это не означает, что так будет всегда. По официальному прогнозу, Россия дальше будет наращивать экспорт нефти, и добыча не сократится.

Клепач, однако, говорит, что это все же произойдет. Если в 2021 году было экспортировано 239 млн тонн нефти, то в текущем году на Восток ушел 101 млн тонн.

«В 2023 году мы ожидаем снижение экспорта до 217 млн тонн, из них на Восток -162 млн тонн, — считает эксперт. — По газу: если мы достигли уровня экспорта в 240 млрд кубов, то в 2022 году он составил всего 137 млрд кубов».

В 2023 году сокращение экспорта газа продолжится, при этом в Евросоюз он может сократиться по сравнению с 2021 годом в 4,8 раза. Компенсировать этот спад путем экспорта в Азию и Турцию не получится. Выход — сжиженный природный газ.

Андрей Клепач , главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ РФ. Пресс-служба Зерновой конференции.

Рубль и доходы

Рубль после паники в феврале-марте 2022 года стабилизировался и укрепился. Но курс рубля в нынешних условиях может быть любой.

«Думаю, однако, что к концу года мы будем там же, где сейчас, — 74−75 рублей за доллар. А дальше рубль может укрепляться», — заявил Андрей Клепач.

Доходы населения упали. Но в этом году реальные доходы, по прогнозам эксперта, вырастут. Проблема в том, что люди теперь ведут себя осторожно.

Если говорить о российском бюджете, то доходы запланированы в 26 трлн рублей, но реально будут около 25 трлн. Расходы — 31 трлн рублей, но потратят около 30 трлн. «Дефицит будет 5−6 трлн рублей, но это не что-то невероятное», — сказал эксперт.

В 2023 году ВВП, по прогнозам Клепача, не вырастет. Но важно, что начался процесс серьезной перестройки экономики, и за три-четыре года, пусть не полностью, но Россия создаст определенный потенциал для суверенного экономического развития.

«Думаю, после 2024 года у нас есть все возможности совершить экономический рывок», — заключил Клепач.

Евгений Гавриленков , главный редактор экономического журнала ВШЭ. Пресс-служба Зерновой конференции.

Снижение инфляции

Партнер GKEM Analitica, главный редактор экономического журнала ВШЭ Евгений Гавриленков рассказал о росте роли денежной политики в экономике России.

«Сейчас есть некий перелом, который мы ощущаем. В том смысле, что так, как мы жили последние 30 лет, уже не будет», — считает эксперт.

В мире есть три основных моновалютных пространства: США, Европа и Китай. Они определяли и определяют ситуацию в мировой экономике.

Евразийские торговые связи доминировали на протяжении столетий и даже дольше, но в XX веке все большее значение стали приобретать трансатлантические связи. В обозримой перспективе для Европы будут более важны именно они.

«Пока мы не понимаем, что будет происходить в экономике, и в таких условиях имеет смысл уделять больше внимание фундаментальным макроэкономическим законам», — говорит Гавриленков.

Опубликованная Росстатом статистика за январь подтверждает тенденцию постепенного преломления негативных трендов. Выпуск в базовых отраслях экономки снизился на 2,5%, это меньше предыдущих месяцев. Динамика ВВП в 2022 году позволяет рассчитывать в 2023 году на рост выше 1%. Но, по словам эксперта, может быть и 2−3%.

В Федеральный бюджет 2022 года были заложены умеренные расходы, а получилось 31 трлн рублей. Это беспрецедентные объемы, но они не привели к ускорению инфляции: наоборот, у нас в последнюю неделю февраля была дефляция, такого никогда не наблюдалось в начале года. В 2023 году инфляция, по мнению Гавриленкова, будет быстро снижаться.

Валюта. Pixabay.com

Валютная корзина

В долларовом эквиваленте ВВП страны в 2022 году резко вырос и вернулся на рекордный уровень, что аномально на фоне экономического спада, считает эксперт.

В 2022 году была следующая тенденция: рубль слабел относительно доллара, но укреплялся относительно корзины валют. В этой ситуации надо ожидать ослабления рубля: для бюджета сильный рубль будет проблемой, считает Гавриленков.

Также он рассказал, что в январе 2023 года зафиксирован довольно большой дефицит бюджета, причиной которого стал очень существенный спад в сборе налогов в нефтегазовом секторе.

«Надо привыкнуть к тому, что при относительно сильном рубле и пониженных ценах на российскую нефть эта проблема не будет решена», — говорит Гавриленков.

На 2023 год Минфин запланировал снижение налоговых сборов в нефтегазовом секторе. Если в прошлом году собрали 11,6 млрд, то на 2023 год прогноз скромнее — ниже 10 млрд налогов, а может оказаться еще на 40% меньше.

«В итоге Минфину придется занимать гораздо больше, чем планировалось. Как себя поведет в этой ситуации Минфин, до конца непонятно, но свобода маневра у него довольно большая», — сказал эксперт.

Наталья Иванова.