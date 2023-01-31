31 января
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Экономика

МВФ неожиданно спрогнозировал рост экономики России в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) в своем обновленном докладе, посвященном экономическим перспективам мировой экономики, улучшил подавляющее большинство своих октябрьских оценок.

Статистика, график.
Статистика, график.
СС0

Эксперты МВФ улучшили прогноз экономического роста мировой экономики в целом в 2023 году с 2,7% до 2,9% реального ВВП в годовом процентном измерении.

Так, например, прогноз на 2023 года по США улучшился с 1,0% до 1,4%, по Еврозоне — с 0,5 до 0,7%, а по Китаю — с 4,4% до 5,2%.

Примечательно, что прогноз развития российской экономики улучшился с -2,3% до +0,3%.

Ранее алтайские ученые рассказали, как себя поведет экономика Алтайского края в 2023 году.

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