МВФ неожиданно спрогнозировал рост экономики России в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) в своем обновленном докладе , посвященном экономическим перспективам мировой экономики, улучшил подавляющее большинство своих октябрьских оценок.

Эксперты МВФ улучшили прогноз экономического роста мировой экономики в целом в 2023 году с 2,7% до 2,9% реального ВВП в годовом процентном измерении.

Так, например, прогноз на 2023 года по США улучшился с 1,0% до 1,4%, по Еврозоне — с 0,5 до 0,7%, а по Китаю — с 4,4% до 5,2%.

Примечательно, что прогноз развития российской экономики улучшился с -2,3% до +0,3%.

Ранее алтайские ученые рассказали, как себя поведет экономика Алтайского края в 2023 году.