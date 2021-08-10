Алтай сможет поставлять конину в Южную Корею

Пройден один из этапов согласования с Южной Кореей условий экспорта российской конины, сообщает специализирующаяся на пищевой промышленности sfera.fm .

Как уточняет Россельхознадзор, речь идет об утверждении ветеринарного сертификата для экспорта в Корею конины.

«Потенциальным поставщикам продукции следует получить в Россельхознадзоре анкету, после заполнения которой, нужно будет направить ее в надзорный корейский орган», — отмечает издание.

Производители или поставщики должны зарегистрироваться в системе «Цербер», где ведут учет организаций с правом на экспорт.

Основные регионы-производители продуктов из конины в России — Алтай, Якутия, Татарстан, Башкирия, Тува, Бурятия и Северный Кавказ.

По мнению экспертов, именно эти регионы в первую очередь заинтересует Южная Корея в качестве нового рынка по сбыту продукции.

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