10 августа
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Экономика

Алтай сможет поставлять конину в Южную Корею

Пройден один из этапов согласования с Южной Кореей условий экспорта российской конины, сообщает специализирующаяся на пищевой промышленности sfera.fm.

Железный конь.
Железный конь.
pixabay.com.

Как уточняет Россельхознадзор, речь идет об утверждении ветеринарного сертификата для экспорта в Корею конины.

«Потенциальным поставщикам продукции следует получить в Россельхознадзоре анкету, после заполнения которой, нужно будет направить ее в надзорный корейский орган», — отмечает издание.

Производители или поставщики должны зарегистрироваться в системе «Цербер», где ведут учет организаций с правом на экспорт.

Основные регионы-производители продуктов из конины в России — Алтай, Якутия, Татарстан, Башкирия, Тува, Бурятия и Северный Кавказ.

По мнению экспертов, именно эти регионы в первую очередь заинтересует Южная Корея в качестве нового рынка по сбыту продукции.

Ранее сообщали про барнаульские продукты, которые покоряют иностранные супермаркеты — паштет из семечек и пережаренных бобов.

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