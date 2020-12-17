Барнаульские продукты покоряют иностранные супермаркеты

Продукты, произведенные в Барнауле, продолжают выходить на мировые рынки и напрямую доходят до зарубежного потребителя на полках иностранных супермаркетов.

Так, в середине декабря текущего года барнаульское предприятие «Полезные продукты» отгрузило в столицу Чехии — Прагу — первую партию выпускаемых продуктов питания.

Общий объем экспортируемой продукции составил около девяти тонн. В Европу товар из краевой столицы был направлен грузовым автомобильным транспортом.

Что касается линейки барнаульских продуктов, которые будут представлены в чешских супермаркетах, то в данном случае речь идет о хумусе и паштете из семечек, пережаренных бобов и фавы.

Ожидается, что в Прагу данные продукты будут доставлены в конце декабря.

Следует отметить, что специально для иностранных потребителей предприятие из Барнаула изменило дизайн этикетки экспортируемой продукции, в том числе текстовая часть была переведена на иностранный язык.

«Продукция отгружена дистрибьютору нашей компании в Европе, и надеемся, что он также начнет работать с торговыми сетями. В настоящее время наша продукция отгружается только в страны таможенного союза: Беларусь, Казахстан. Планируем продолжать расширять рынок сбыта», — рассказал генеральный директор предприятия «Полезные продукты» Вадим Бирюков.

Также напомним, что ранее еще одно барнаульское предприятие начало поставки продуктов за рубеж. Так, барнаульский маслоэкстракционный завод впервые отправил на экспорт в Израиль фасованное рафинированное рапсовое масло.

Продукция выпущена под тремя собственными торговыми марками двух израильских партнеров. В октябре этого года уже было отгружено более 900 тонн.

«Продукция произведена на Барнаульском маслоэкстракционном заводе и отправлена по железной дороге в порт Новороссийск, конечная точка доставки — порт Ашдод (Израиль). Срок доставки около 6 недель», — сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.

Масло. Степан Снитко/barnaul.org.

Покупателями данной продукции выступили израильские компании, которые занимаются дистрибуцией растительных масел по всей территории Израиля.

«Ими были выдвинуты довольно строгие требования по соответствию качественных характеристик продукции техническому регламенту Израиля, которые мы смогли полностью выполнить», — рассказал исполнительный директор группы компаний «Благо» Сергей Бахонкин.

Отметим, что поставки в Израиль имеют свою существенную специфику. Так, для отгрузки продуктов в это государство барнаульский маслоэкстракционный завод получил израильский сертификат кошерности «Badatz Beit Yosef», выданный раввинским судом Израиля на рапсовое, подсолнечное и соевое масла.

Данная сертификация предъявляет жесткие требования ко всей цепочке производства — к масличному сырью, вспомогательным материалам, процессам, готовому продукту.

Пройти такую сертификацию продукции могут только предприятия, которые не используют ГМО, искусственные красители и ароматизаторы. Технология производства должна отвечать всем современным требованиям по качеству и безопасности.

Важно, что с сертификатом кошерности продукция может быть представлена на полках всех израильских магазинов.

В целом 2020 год для барнаульских предприятий пищевой промышленности был богат на достижения. Многие компании расширили ассортимент своей продукции и нарастили присутствие в крупных торговых сетях.

К слову, и новинки, и уже полюбившиеся и зарекомендовавшие себя за годы существования на рынке барнаульские продукты без труда смогут стать изюминкой любого праздничного стола, что особенно актуально в предновогоднюю пору.

Совсем недавно, в преддверии новогодних и рождественских праздников сразу несколько товаропроизводителей презентовали свою продукцию в рамках кулинарного мастер-класса, который состоялся в Барнаульском кооперативном техникуме.

Под руководством Владимира Астроушко, преподавателя технологии продукции общественного питания, эксперта академии World Skills было приготовлено сразу три блюда к новогоднему столу: хумус с зеленью и гренками; утиная грудка с фруктами фламбе; мороженое с суфле, печеньем и домашней карамелью.

Основой этих нетривиальных кулинарных шедевров как раз стали новинки барнаульских производителей: ржаной хлеб с клюквой «Алтайские закрома», маринованная утка «Барнаульский пищевик», морс «Бродич», творожные сыры для диетического питания «Плавыч», батончики из ягод и орехов «Алтибар», мороженое на сливках с печеньем «Алтайхолод», маринованные белые грибы «Грибной Алтай», бальзамы и травяные чаи «Магия трав», салатные масла с различными добавками «Алфит +», хумус «Полезные продукты».

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».