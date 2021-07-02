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Экономика

Алтай вошел в список самых нищих регионов

Республика Алтай оказалась в лидерах антирейтинга по доходам населения, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Бедность. Бездомные.
Бедность. Бездомные.
https://unsplash.com/

В 2020 году 9,1% населения России получали среднемесячный доход в размере не более 10 тыс. рублей.

В ряде регионов доля малоимущих жителей приближалась к трети: это республики Тыва, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Алтай, Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Курганская область и Кабардино-Балкария.

В Республике Алтай доля населения со среднемесячным официальным доходом до 10 тыс. рублей (ниже прожиточного минимума 2020 года) составила 20,9% (46,1 тыс. человек).

«Данные регионы можно отнести к условной зоне неблагополучия — низкие средние доходы местных жителей сочетаются с высокой безработицей. Значительная доля населения на этих территориях серьезно зависит от социальных выплат, которые позволяют поддерживать минимальный уровень потребления», — прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Алтайский край занял 11 место. В 2020 году доля населения с доходами не более 10 тыс. рублей составляла 16,4%.

Минимальна доля за чертой бедности наблюдалась на Чукотке (0,5% населения региона, или всего около 250 человек), в Магаданской области (0,8%, или 1,1 тыс. человек), Ненецком автономном округе (1%, или около 440 человек), Москве (1,1%, или 139,3 тыс. человек) и других благополучных регионах нефтегазового Севера и экономически развитые субъектах с высокими средними доходами.

Справедливости ради следует отметить, что в Республике Алтай процветает нелегальный туризм. Поэтому реальные доходы населения там наверняка гораздо выше.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединения усилий для повышения доходов россиян и снижения уровня бедности.

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