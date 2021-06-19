Путин призвал объединиться, чтобы и доходы повысить к 2026 году, и до этого успеть привиться

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединения усилий для повышения доходов россиян и снижения уровня бедности, сообщает РИА «Новости» .

«Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача — существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан», — заявил Путин на съезде «Единой России».

Говоря о самой партии, он подчеркнул, что «Единая Россия» имеет социальную направленность и всегда стремится опираться на механизмы обратной связи.

«Это прежде всего партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан <…> которые получают содействие партии», — обратился Путин к единороссам.

Владимир Путин и люди. kremlin.ru

Также президент призвал россиян привиться от коронавируса.

«Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — отметил глава государства.

При этом укрепление здравоохранения — укрепление кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг человека — Путин назвал важнейшим приоритетом.

Кстати, накануне россияне назвали желаемую зарплату в 2021 году и оценили свое счастье при зарплате сущей. В общем, хотят они зарабатывать 100−150 тыс. рублей в месяц.