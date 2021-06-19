19 июня 20°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Путин призвал объединиться, чтобы и доходы повысить к 2026 году, и до этого успеть привиться

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединения усилий для повышения доходов россиян и снижения уровня бедности, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача — существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан», — заявил Путин на съезде «Единой России».

Говоря о самой партии, он подчеркнул, что «Единая Россия» имеет социальную направленность и всегда стремится опираться на механизмы обратной связи.

«Это прежде всего партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан <…> которые получают содействие партии», — обратился Путин к единороссам.

Владимир Путин и люди.
Владимир Путин и люди.
kremlin.ru

Также президент призвал россиян привиться от коронавируса.

«Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — отметил глава государства.

При этом укрепление здравоохранения — укрепление кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг человека — Путин назвал важнейшим приоритетом.

Кстати, накануне россияне назвали желаемую зарплату в 2021 году и оценили свое счастье при зарплате сущей. В общем, хотят они зарабатывать 100−150 тыс. рублей в месяц.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость