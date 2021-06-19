Россияне назвали желаемую зарплату в 2021 году и оценили свое счастье при зарплате сущей

Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 131,6 тыс. рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Желаемая зарплата для мужчин составила 144 тыс. рублей в месяц, а для женщин — около 107 тысяч.

«Несмотря на более низкие запросы по желаемому доходу, уровень счастья женщин в России оказался выше, чем у мужчин <…> Мужчины (20%) чувствуют себя более несчастными, чем женщины (15%)», — отметили аналитики.

По 14% представителей обоих полов оценили свой уровень счастья на пять баллов. На четыре балла счастье оценили 24% женщин и 18% мужчин.

Среднюю оценку своему уровню счастья дали треть женщин (33%) и мужчин (32%). По два бала — 16% против 14% соответственно.

В опросе приняли участие более 5 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее сообщали, что долговая нагрузка россиян побила прежний рекорд, при этом треть граждан не имеет сбережений на «черный день».