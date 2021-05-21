Треть россиян не имеет сбережений на «черный день»

Более 63% россиян указали на наличие сбережений, около 37% не могут себе позволить откладывать деньги.
«Каждый четвертый предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый — от 10% до 50% своего дохода. Лишь 5% сообщили, что откладывают более 50%", — говорится в исследовании.
Наименее рискованным способом инвестирования средств 61% опрошенных посчитали вложения в недвижимость.
На втором месте россияне назвали иностранную валюту — так ответили 15%.
Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги — 13% голосов.
Исследование провели в начале мая среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.
Ранее сообщали, что россияне стали меньше стрессовать, однако если волнения и происходят, то они связаны с финансовыми темами.