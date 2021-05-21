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Экономика

Треть россиян не имеет сбережений на «черный день»

Треть россиян не имеет никаких накоплений, а остальные пытаются сформировать финансовую подушку безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Более 63% россиян указали на наличие сбережений, около 37% не могут себе позволить откладывать деньги.

«Каждый четвертый предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый — от 10% до 50% своего дохода. Лишь 5% сообщили, что откладывают более 50%", — говорится в исследовании.

Наименее рискованным способом инвестирования средств 61% опрошенных посчитали вложения в недвижимость.

На втором месте россияне назвали иностранную валюту — так ответили 15%.

Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги — 13% голосов.

Исследование провели в начале мая среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.

Ранее сообщали, что россияне стали меньше стрессовать, однако если волнения и происходят, то они связаны с финансовыми темами.

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