Россияне стали меньше стрессовать

Россияне в 2021 году стали меньше испытывать стресс, причем по-прежнему больше половины жителей страны подвержены стрессу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Более половины россиян (55%) признались в том, что в январе-феврале 2021 года испытывали стресс. В 2020 году стресс испытывали 79% опрошенных.

«Больше половины жителей встревожены ростом цен и инфляцией (62%), а также низкими зарплатами (56%), чуть меньше — обеспокоены ситуацией в экономике (30%), ростом безработицы (27%) и социальным расслоением населения (25%)», — говорится в исследовании.

Качество медицинских услуг тревожит 41% респондентов. 40% переживают из-за эпидемиологической ситуации, еще 32% - из-за высокой стоимости медобслуживания.

Женщины испытывают стресс чаще мужчин — волнуются 56% женского населения и 51% - мужского.

Стресс и раздражительность. Лаборатория «Гемотест».

Сильнее всего стресс ощущают россияне в двух возрастных группах — «до 21 года» и «от 21 года до 40 лет» (по 61% в каждой группе).

Люди пенсионного возраста (старше 75 лет) волнуются меньше — таких сейчас 55%, а год назад было 59%.

«Наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться в состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию», — пояснил президент холдинга Андрей Милехин.

В исследовании приняли участие более 3500 жителей России. Кстати, по последним данным доходы большинства россиян оказалась ниже минимальной зарплаты в американском McDonald’s.