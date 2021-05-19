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Жизнь

Россияне стали меньше стрессовать

Россияне в 2021 году стали меньше испытывать стресс, причем по-прежнему больше половины жителей страны подвержены стрессу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Россияне радуются победе нашей сборной над испанцами.
Россияне радуются победе нашей сборной над испанцами.
из открытых источников в интернете

Более половины россиян (55%) признались в том, что в январе-феврале 2021 года испытывали стресс. В 2020 году стресс испытывали 79% опрошенных.

«Больше половины жителей встревожены ростом цен и инфляцией (62%), а также низкими зарплатами (56%), чуть меньше — обеспокоены ситуацией в экономике (30%), ростом безработицы (27%) и социальным расслоением населения (25%)», — говорится в исследовании.

Качество медицинских услуг тревожит 41% респондентов. 40% переживают из-за эпидемиологической ситуации, еще 32% - из-за высокой стоимости медобслуживания.

Женщины испытывают стресс чаще мужчин — волнуются 56% женского населения и 51% - мужского.

Стресс и раздражительность.
Стресс и раздражительность.
Лаборатория «Гемотест».

Сильнее всего стресс ощущают россияне в двух возрастных группах — «до 21 года» и «от 21 года до 40 лет» (по 61% в каждой группе).

Люди пенсионного возраста (старше 75 лет) волнуются меньше — таких сейчас 55%, а год назад было 59%.

«Наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться в состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию», — пояснил президент холдинга Андрей Милехин.

В исследовании приняли участие более 3500 жителей России. Кстати, по последним данным доходы большинства россиян оказалась ниже минимальной зарплаты в американском McDonald’s.

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