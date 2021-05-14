Доходы большинства россиян оказалась ниже минимальной зарплаты в McDonald’s США

Минимальная зарплата, которую после повышения почасовой оплаты будут получать работники McDonald’s в США, превысит месячный доход 97,3% россиян, пишет Lenta.ru .

По данным телекомпании CNBC, McDonald’s намерен поднять почасовую зарплату для своих работников в США.

Так, сотрудники начального уровня будут зарабатывать от $11 до $17 в час, а начальники смены — от $15 до $20 в час. Увеличение зарплаты на 10% коснется примерно 36 тыс. человек.

Таким образом, самый низкооплачиваемый работник McDonald’s при полной загрузке будет получать $1760 в месяц (около 130 тыс. руб. по текущему курсу), пишет «Росбалт».

Таким образом минимальная зарплата работника McDonald’s в США превысит месячный доход 97,3% населения России. Согласно данным Росстата, на I квартал этого года только 2,7% россиян получали в месяц больше 100 тыс. руб.

Ранее ппремьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в Госдуме, что российское правительство обеспокоено вопросами доходов граждан и делает все необходимое, чтобы они соответствовали потребностям населения.