В подарок женщинам: McDonald's впервые в истории изменил логотип

Компания McDonald's впервые в истории на один день перевернула свой логотип в честь Международного женского дня, пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.
Логотип компании представляет собой букву "M". В среду, 7 марта, ее перевернули так, что получилась буква "W", означающая "Women" (женщины).
В среду, 7 марта, подобные изменения произошли только у ресторана быстрого питания в Калифорнии. В четверг, 8 марта, "W" вместо "M" можно будет увидеть на сайте компании и на приложениях для мобильных устройств. Еще в нескольких ресторанах США персонал будет обслуживать посетителей в головных уборах и униформе с перевернутым логотипом.
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