Ранним утром и поздней ночью: где купить цветы в Барнауле на 8 марта

Традиционно на Международный женский день принято дарить цветы. По данным сервиса "2ГИС", в Барнауле есть более 250 точек, где продают цветы. Хотя далеко не все магазины работают ночью или ранним утром, когда букет цветов нужен как никогда. Altapress.ru создал карту цветочных магазинов, которые работают круглосуточно и доставляют букеты по заказу в любое удобное для вас время и место.

Как заказать цветы на 8 марта Нужно выбрать на карте магазин, который находится ближе к вашему дома или работе. Заранее позвоните и уточните время работы салона цветов, а также цены и условия доставки. У некоторых магазинов в "2ГИС" указаны сайты, где представлен ассортимент товаров. Источник данных: сервис "2ГИС".