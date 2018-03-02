Подарки коллегам на 8 марта

Чай или кофе

Хороший чай и вкусный кофе не бывают лишними на работе. Можно купить один набор на весь офис или подарить каждой женщине на 8 марта по упаковке чая или кофе. Можно приобрести небольшие наборы в необычной индивидуальной упаковке.

Оригинальные сладости

Коробки конфет, плитки шоколада и другие вкусности в почете в женском коллективе. Как правило, они не залеживается. Шоколад — нейтральный и приятный подарок коллегам на 8 марта. Важно только заранее выяснить, нет ли у кого-то из женщин аллергии на тот или иной продукт.

Набор для выращивания

Букет цветов на 8 марта можно заменить на более оригинальный набор для выращивания ("экокуб"). В таких наборах есть все необходимые компоненты, чтобы вырастить растение. Такой подарок коллегам на 8 марта может помочь сплотить коллектив.

Красивую канцелярию

Приятные мелочи вроде держателя для фотографии, набора разноцветных стикеров, удобной зарядки для телефона станут хорошими подарками на 8 марта коллегам. Яркие канцелярские принадлежности украсят рабочее место и приятно порадуют коллег в Международный женский день.

Персональный журнал

Если в коллективе есть человек, владеющий графическими редакторами, можно поздравить коллег с 8 марта при помощи персонального журнала или газеты. Статьи должны содержать интересную информацию о сотрудницах, а на развороты можно поместить их красивые фотографии. Женщины точно оценят такой оригинальный подарок на 8 марта.