Подарки коллегам на 8 марта

Сегодня, 21:00.
Жизнь

Каждый год накануне Международного женского дня перед мужчинами встает вопрос о подарке коллегам. Altapress.ru нашел несколько недорогих и оригинальных вариантов подарков женщинам на 8 марта. 

Кофе.
Кофе. Фото: Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

Чай или кофе

Хороший чай и вкусный кофе не бывают лишними на работе. Можно купить один набор на весь офис или подарить каждой женщине на 8 марта по упаковке чая или кофе. Можно приобрести небольшие наборы в необычной индивидуальной упаковке.

Шоколад.
Шоколад.

Оригинальные сладости

Коробки конфет, плитки шоколада и другие вкусности в почете в женском коллективе. Как правило, они не залеживается. Шоколад — нейтральный и приятный подарок коллегам на 8 марта. Важно только заранее выяснить, нет ли у кого-то из женщин аллергии на тот или иной продукт.

Цветок алтайской ветреницы.
Цветок алтайской ветреницы.

Набор для выращивания

Букет цветов на 8 марта можно заменить на более оригинальный набор для выращивания ("экокуб"). В таких наборах есть все необходимые компоненты, чтобы вырастить растение. Такой подарок коллегам на 8 марта может помочь сплотить коллектив.

Аксессуары для рабочего стола, которые сделают вашу жизнь лучше.
Аксессуары для рабочего стола, которые сделают вашу жизнь лучше.

Красивую канцелярию

Приятные мелочи вроде держателя для фотографии, набора разноцветных стикеров, удобной зарядки для телефона станут хорошими подарками на 8 марта коллегам. Яркие канцелярские принадлежности украсят рабочее место и приятно порадуют коллег в Международный женский день.

Журнал "Я ПОКУПАЮ". Август-2017.
Журнал "Я ПОКУПАЮ". Август-2017

Персональный журнал

Если в коллективе есть человек, владеющий графическими редакторами, можно поздравить коллег с 8 марта при помощи персонального журнала или газеты. Статьи должны содержать интересную информацию о сотрудницах, а на развороты можно поместить их красивые фотографии. Женщины точно оценят такой оригинальный подарок на 8 марта.

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