Красивые и короткие поздравления с 8 марта

8 марта не обязательно быть красноречивым, но сказать несколько теплых слов нужно. Altapress.ru подобрал для вас несколько красивых коротких поздравлений с 8 марта.
Тебя люблю я бесконечно,
Мне так твоя любовь важна.
Пускай мы вместе будем вечно,
Моя прекрасная жена.
Ты в жизнь мою пришла огнем,
Ты в этом сложном мире — карта.
Моя звезда, что видно днем,
Будь краше всех 8 марта.
Хоть мишки еще спят
И видят про нас сны,
Я вас поздравить рад
С праздником весны!
Пусть погода будет ясной,
Ты — как солнышко прекрасной,
Ну а я буду подарком
Для тебя 8 марта!
Пускай глаза не знают слез,
Пусть музыка в душе играет!
Тебя сегодня поздравляем,
И дар несем букет мимоз.
Не пожалею нежных слов,
Прибавлю к ним букет цветов.
Чтобы любимые дамы
Украшены были цветами!
Пусть в женский день, 8-го марта
Здесь от улыбок станет жарко!
Как будто свыше дан приказ
С ума сегодня свести нас.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.