Красивые и короткие поздравления с 8 марта

Тебя люблю я бесконечно,

Мне так твоя любовь важна.

Пускай мы вместе будем вечно,

Моя прекрасная жена.

Ты в жизнь мою пришла огнем,

Ты в этом сложном мире — карта.

Моя звезда, что видно днем,

Будь краше всех 8 марта.

Хоть мишки еще спят

И видят про нас сны,

Я вас поздравить рад

С праздником весны!

Пусть погода будет ясной,

Ты — как солнышко прекрасной,

Ну а я буду подарком

Для тебя 8 марта!

Пускай глаза не знают слез,

Пусть музыка в душе играет!

Тебя сегодня поздравляем,

И дар несем букет мимоз.

Не пожалею нежных слов,

Прибавлю к ним букет цветов.

Чтобы любимые дамы

Украшены были цветами!