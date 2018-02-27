Месть за 23 февраля: что нельзя дарить женщинам на 8 марта

Напольные весы Первая реакция большинства женщин на такой подарок на 8 марта — возмущение. Ведь подаренные весы воспринимаются как намек на лишний вес. Поэтому напольные весы — не лучшая идея для подарка на 8 марта.

Бытовая техника и кухонная утварь Если пылесос, утюг и другую технику можно купить не в женский день, лучше так и сделать. Женщина может решить, что на подарке на 8 марта банально хотят сэкономить, разом убив двух зайцев. А кухонные полотенца, посуду, кулинарную книгу женщина может расценить как некрасивый намек или осуждение ее способностей.

Дешевая косметика и бижутерия Такая продукция чаще всего не отличается высоким качеством. Кроме того, дешевая бижутерия и косметика в подарок на 8 марта может сигнализировать женщине о жадности мужчины.

Антивозрастная косметика Косметика против проявлений старения — плохой подарок на 8 марта. Обидно и неприятно получить крем против морщин в день, когда принято восхищаться красотой и женственностью. Не стоит огорчать своих близких таким подарком.

Подарки с ценниками Сообщить о цене подарка — моветон, даже если он безумно дорогой и дарителю очень хочет выделить это. Даже если выбранный вами подарок на 8 марта находится на гарантии и сохранить чек необходимо, приложите усилия, чтобы женщина этого не увидела.