Как правильно выбрать цветы на 8 марта. Разбор

3 Как правильно хранить цветы в вазе?

Перед тем, как 8 марта поставить букет цветов в вазу, обработайте стебли. Как правило, их подрезает продавец, но лучше повторить эту процедуру еще раз. Цветы с толстым и мягким стеблем стоит срезать "по косой", а жесткий стебель сломать или обрезать, а затем — расщепить ножом или "размочалить". Так растение получит достаточно влаги. Специалисты рекомендуют удалить нижние листья.