Как правильно выбрать цветы на 8 марта. Разбор

Вчера, 19:20.
Потребитель

Традиционно на Международный женский день принято дарить цветы. В преддверии праздника специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, как выбрать качественный букет цветов на 8 марта и сохранить его на долгое время.

Цветы. 8 марта.
Цветы. 8 марта. Фото: СС0.
1 Как выбрать свежие цветы на 8 марта?

Обратите внимание на несколько признаков. Стебель не должен быть слишком сухим, а лепестки — неэластичными. Если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, он легко вернется на место. В идеале бутон должен быть полураскрытым. Хорошим признаком свежести считается отсутствие искусственных украшений, потому что эти "декорации" отвлекают внимание от свежести цветка.

Как доставить цветы до адресата в лучшем состоянии?

Важно исключить резкие перепады температуры. В марте это сделать непросто. В дороге позаботьтесь о том, чтобы цветы были защищены от ветра и морозного воздуха. Заносите в дом не сразу — оставьте на несколько минут в тамбуре или прихожей, где прохладнее.

Как правильно хранить цветы в вазе?

Перед тем, как 8 марта поставить букет цветов в вазу, обработайте стебли. Как правило, их подрезает продавец, но лучше повторить эту процедуру еще раз. Цветы с толстым и мягким стеблем стоит срезать "по косой", а жесткий стебель сломать или обрезать, а затем — расщепить ножом или "размочалить". Так растение получит достаточно влаги. Специалисты рекомендуют удалить нижние листья.

Какие цветы не следует ставить в вазу вместе?

Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. А вот веточка туи поможет любому букету дольше радовать женщин после 8 марта.

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