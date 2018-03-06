MacBook от Apple "для бедных": что известно о новинке?

1 Что известно о новинке от Apple?

По словам источника, уже в этом году компания Apple, возможно, выпустит "более доступную" в ценовом отношении модель 13-дюймового ноутбука MacBook Air. Что изменится в техническом отношении — не уточняется. Но предполагается, что Apple может сменить порты USB-A на более современные USB-C и обновить дисплей, отказавшись от разрешения 1440x900 пикселей. В последние годы Apple почти не обновлял ультратонкие ноутбуки. Тем не менее, модели Air по-прежнему остаются востребованными.