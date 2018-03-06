MacBook от Apple "для бедных": что известно о новинке?

Вчера, 20:26.
Потребитель

5 марта появилась информация о том, что компания Apple планирует уже в 2018 году выпустить недорогой ультрабук, который смогут себе позволить даже "бедные" пользователи. Такой прогноз дал аналитик Минг-Чи Куо, известный своими точными предсказаниями о деятельности Apple. Altapress.ru проанализировал, насколько велика вероятность появления этой новинки и что же в ней такого интересного.

Google, MacBook.
Google, MacBook. Фото: СС0.
1 Что известно о новинке от Apple?

По словам источника, уже в этом году компания Apple, возможно, выпустит "более доступную" в ценовом отношении модель 13-дюймового ноутбука MacBook Air. Что изменится в техническом отношении — не уточняется. Но предполагается, что Apple может сменить порты USB-A на более современные USB-C и обновить дисплей, отказавшись от разрешения 1440x900 пикселей.  В последние годы Apple почти не обновлял ультратонкие ноутбуки. Тем не менее, модели Air по-прежнему остаются востребованными.

Зачем Apple выпускать "бюджетный" MacBook?

По мнению аналитика Минг-Чи Куо, устройство с "более низким ценником" поможет нарастить объемы поставок на 10-15%.

Когда ждать новинку от Apple?

Согласно информации источника, новинка появится во втором квартале 2018 года. Возможно, анонс новинки представят на конференции для разработчиков WWDC (Apple Worldwide Developers Conference).

Кто такой аналитик Минг-Чи Куо?

Новостной портал Business Insider назвал Минг-Чи Куо, аналитика компании KGI Securities, "наиболее точным аналитиком деятельности Apple в мире". Он делает не очень много прогнозов, но они преимущественно верные. Аналитик предугадывает тенденции, не уделяя внимания деталям.

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