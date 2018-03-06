MacBook от Apple "для бедных": что известно о новинке?

5 марта появилась информация о том, что компания Apple планирует уже в 2018 году выпустить недорогой ультрабук, который смогут себе позволить даже "бедные" пользователи. Такой прогноз дал аналитик Минг-Чи Куо, известный своими точными предсказаниями о деятельности Apple. Altapress.ru проанализировал, насколько велика вероятность появления этой новинки и что же в ней такого интересного.
По словам источника, уже в этом году компания Apple, возможно, выпустит "более доступную" в ценовом отношении модель 13-дюймового ноутбука MacBook Air. Что изменится в техническом отношении — не уточняется. Но предполагается, что Apple может сменить порты USB-A на более современные USB-C и обновить дисплей, отказавшись от разрешения 1440x900 пикселей. В последние годы Apple почти не обновлял ультратонкие ноутбуки. Тем не менее, модели Air по-прежнему остаются востребованными.
По мнению аналитика Минг-Чи Куо, устройство с "более низким ценником" поможет нарастить объемы поставок на 10-15%.
Согласно информации источника, новинка появится во втором квартале 2018 года. Возможно, анонс новинки представят на конференции для разработчиков WWDC (Apple Worldwide Developers Conference).
Кто такой аналитик Минг-Чи Куо?
Новостной портал Business Insider назвал Минг-Чи Куо, аналитика компании KGI Securities, "наиболее точным аналитиком деятельности Apple в мире". Он делает не очень много прогнозов, но они преимущественно верные. Аналитик предугадывает тенденции, не уделяя внимания деталям.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.