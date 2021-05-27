28 мая
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Экономика

Долговая нагрузка россиян побила прежний рекорд

Долговая нагрузка россиян по итогам первого квартала 2021 года выросла до 11,9%, обновив исторический максимум, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центробанк.

Долги.
Долги.
СС0

Долговая нагрузка россиян — соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения. В начале 2021 года этот показатель составлял 11,7%.

В ЦБ отметили, что в основном долги растут за счет необеспеченных потребительских кредитов.

В первом квартале 2021 года рост задолженности по потребкредитам составил более 15% в годовом выражении.

«В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года», — пояснили аналитики.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как победить бедность за три-четыре года.

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