Долговая нагрузка россиян побила прежний рекорд

Долговая нагрузка россиян — соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения. В начале 2021 года этот показатель составлял 11,7%.
В ЦБ отметили, что в основном долги растут за счет необеспеченных потребительских кредитов.
В первом квартале 2021 года рост задолженности по потребкредитам составил более 15% в годовом выражении.
«В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года», — пояснили аналитики.
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